هل اقترب طلاق هايلي وجاستن بيبر؟
أحدثت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر ، حالة من التساؤلات حول حقيقة اتجاهها للطلاق من زوجها النجم الكندي جاستن بيبر، بعدما رصدت من دون خاتم زواجها في أحدث ظهور لها بمدينة نيويورك.
التقطت عدسات الباباراتزي صورًا لهايلي من دون خاتم زواجها في مناسبتين منفصلتين، الأولى كانت لتناول الإفطار في فندق كوميرس إن في ويست فيليدج.
تكشف الصور التي حصل عليها موقع "بيج 6" أنها ارتدت معطفًا كاكي اللون ونظارة شمسية في تلك النزهة، لكنها حرصت على ترك قطعة مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار في المنزل.