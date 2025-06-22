هل اقترب طلاق هايلي وجاستن بيبر؟

أحدثت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر ، حالة من التساؤلات حول حقيقة اتجاهها للطلاق من زوجها النجم الكندي جاستن بيبر، بعدما رصدت من دون خاتم زواجها في أحدث ظهور لها بمدينة نيويورك.

