وسام بريدي وعائلته ينجون من القصف الإيراني على قطر.. لحظات رعب عاشوها

وفي التفاصيل، نشر وسام بريدي مقطع فيديو يوثق تواجد الطائرة التي كان على متنها والصواريخ الإيرانية المتوجهة الى قطر، وكذلك مجموعة صور مع ابنتيه، وارفقها بالتعليق التالي: "وُلدتُ في لبنان، مكانٌ نشأ فيه الكثير منا، ليس فقط على رؤية الصراعات، بل على الهروب منها. أتذكر تلك اللحظات: التنقل من مكانٍ لآخر مع والدينا، على أمل أن نكون بأمان من الصاروخ التالي. يصبح جزءًا منا. نكبر ونحن نعتقد أننا رأينا كل شيء".وتابع: "لكن الأمس كان مختلفًا.. هذه المرة، لم أكن ذلك الطفل. كنتُ أبًا، جالسًا بجانب زوجتي وابنتيّ الصغيرتين، أشاهد من نافذة الطائرة الصواريخ تُضيء سماء قطر. نفس الخوف، ولكن بثقلٍ جديدٍ تمامًا. لأن ما يخيفك ليس حياتك، بل حياة من تحبهم أكثر من أي شيءٍ آخر في العالم".وأضاف: "في تلك اللحظة، ما أبقانا على الأرض هو صوتٌ هادئ، مُطمئن، مُتماسك.. تحدث قائدنا برشاقةٍ وضبطٍ لا يُحلّق بالطائرة فحسب، بل يُرسّخ قلوبنا. هذا النوع من القيادة، في لحظةٍ كهذه، أمرٌ لا يُنسى أبدًا".وختم وسام بريدي كلامه بالقول: "شكر خاص للقائد وللإمارات العربية المتحدة على شعورهم الدائم بالأرض الصلبة في لحظات عدم اليقين. بلد يمنحني دائمًا هذا الشعور بالحماية والنظام والقوة حتى عندما يهتز العالم من حولي".