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عائلة المحامي أحمد هلهل ترفض اعتذار محمد رمضان وتصرّ على ملاحقته قضائياً
عائلة المحامي أحمد هلهل ترفض اعتذار محمد رمضان وتصرّ على ملاحقته قضائياً
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عائلة المحامي أحمد هلهل ترفض اعتذار محمد رمضان وتصرّ على ملاحقته قضائياً

فن

2025-06-24 | 07:56
عائلة المحامي أحمد هلهل ترفض اعتذار محمد رمضان وتصرّ على ملاحقته قضائياً
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Aljadeed
عائلة المحامي أحمد هلهل ترفض اعتذار محمد رمضان وتصرّ على ملاحقته قضائياً

رفضت عائلة المحامي المصري أحمد هلهل الاعتذار الذي قدّمه الفنان المصري محمد رمضان بعد طرحه أغنيته الجديدة "أنا أنت"، واعتبر المحامي أن ما قاله رمضان في اعتذاره كان مبهماً ولا يتضمّن التزامًا صريحًا بحذف أو تعديل المقطع المسيء الذي ورد فيه اسم العائلة.

وكانت الأزمة قد بدأت بعد طرح الأغنية في 11 حزيران/يونيو 2025، حيث تضمن أحد مقاطعها عبارة "أنا مافيا وإنت هلهل"، وهو ما اعتبرته العائلة إساءة صريحة تمس كرامتها وسمعتها، لا سيما مع الانتشار الواسع للأغنية على منصات التواصل.

و المحامي أحمد هلهل كان قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، مؤكدًا أن استخدام الاسم في هذا السياق يحمل إيحاءات ساخرة ويمثل "سبًا علنيًا"، مشيرًا إلى أن الهدف من التحرك القانوني ليس ماديًا، بل دفاع عن الكرامة. وشدد هلهل في مداخلات إعلامية على أن العائلة لن تتنازل عن حقها، مطالبًا بحذف أو تعديل الأغنية فورًا، ووقف بثها عبر جميع المنصات، لاحتوائها على عبارات تُفهم على أنها تمييز اجتماعي وتنمر طبقي. من جانبه، كان محمد رمضان قد وضح وجهة نظره وكتب : "كل الاحترام والتقدير لعائلة هلهل... لم نقصد الإساءة"، في محاولة منه لاحتواء الموقف. إلا أن حذف الأغنية لفترة قصيرة ثم إعادة نشرها مجددًا زاد من حالة الجدل، وأثار تساؤلات حول جدية اعتذاره.

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