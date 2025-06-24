إصابة سلمان خان بمرض مزمن وهذا ما كشفه عن وضعه الصحي

وتمكن نجم بوليوود خلال ظهوره الأخير في برنامج "ذا غريت إنديان كابيل شو" على منصة "نتفليكس"، من وضع حد للشائعات والتكهنات المستمرة منذ شهور لمعرفة وضعه الصحي، وأكد انه يعاني من مرض يرهفه بالفعل ولكنه يتحسن.وأثار ظهور سلمان خان بملامح متعبة ومرهقة جدلاً كبيراً واهتماما واسعا بين محبيه الذين علقوا على ملامحه التي تلدو متعبة على الرغم من ظهوره في البرنامج بكامل أناقته وحيويته.وأوضح خلال الحوار عن تفاصيل وضعه الصحي، مؤكداً أنه يعاني منذ سنوات من ألم مزمن في الوجه نتيجة اضطراب العصب الثلاثي التوائم، إلى جانب تمدد في الأوعية الدموية وتشوه شرياني وريدي، وهي حالات تؤثر على تدفق الدم في الدماغ وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تقتله في مكانه.وأشار أيضاً إلى تعرضه لإصابات متعددة في الأضلاع وكسور متكررة بسبب المشاهد الخطيرة التي يصر على تنفيذها بنفسه، مؤكدًا استمراره في العمل رغم التحديات الجسدية المؤلمة.يذكر أن مرض AVM هو خلل نادر في الأوعية الدموية، حيث تتصل الشرايين مباشرة بالأوردة دون وجود شعيرات دموية، مما يؤدي إلى اضطراب في تدفق الدم ونقص أكسجين في أنسجة الجسم.