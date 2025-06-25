انتهاء الخلافات بين آيتن عامر وطليقها وصورة جمعتهما مع طفليهما

من جانبها، علقت الفنانة آيتن عامر على الصور التي شاركها مدير التصوير محمد عز العرب، وقد جمعته بها وبأبنائها، موجهة له رسالة شكر، ومتمنية أن تكون مصلحة أبنائهم هي همهم الأول.

وشاركت آيتن عامر الصورة عبر حسابها على مواقع التواصل وعلقت: "شكرًا يا عز جدًا وأنت فعلًا عندك حق، ويا رب تفضل دايمًا مصلحة الأولاد هي همنا الأول".

وكان مدير التصوير محمد عز العرب، قد شارك صورة جديدة جمعته بالفنانة آيتن عامر وأبنائهما عبر إنستغرام، معربًا عن سعادته لاجتماعهم وإعلاء قيمة العائلة.

ونشر محمد الصورة عبر حسابه الرسمي وعلق عليها قائلًا: "وجود الأب والأم في حياة أولادهما مهم حتى لو الطريق اختلف".

وتابع عز العرب: "المهم إن الأولاد يفضلوا دايمًا مرتاحين ومبسوطين، عشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أي حاجة.. ويارب نفضل دايمًا في سلام ووفاق".