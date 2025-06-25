عبلة كامل في احدث ظهور لها بعد سنوات من الغياب

لا سيما أن كامل ظهرت بملامح متقدمة في السن مرتدية عباءة سوداء، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، ما بين مشكك في أن الصورة حديثة أو معالجة باستخدام الذكاء الاصطناعي وما بين معبّر عن اشتياقه لها وتمنّياته بعودتها إلى التمثيل.

لكن صاحب الصورة نفى تمامًا أن تكون مفبركة، وأكد أنها حقيقية وغير معدلة، بينما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أسرة كامل أو المقربين منها.