عبلة كامل في احدث ظهور لها بعد سنوات من الغياب
تصدرت الفنانة القديرة عبلة كامل الترند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها رفقة شاب نشرها الأخير عبر حسابه على "إنستغرام" وعلق كاتبا "عمتي حبيبتي"، ما دفع محبي الممثلة المخضرمة إلى التساؤل عن مدى صحة الصورة وظروف ظهورها المفاجئ.
لا سيما أن كامل ظهرت بملامح متقدمة في السن مرتدية عباءة سوداء، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، ما بين مشكك في أن الصورة حديثة أو معالجة باستخدام الذكاء الاصطناعي وما بين معبّر عن اشتياقه لها وتمنّياته بعودتها إلى التمثيل.
لكن صاحب الصورة نفى تمامًا أن تكون مفبركة، وأكد أنها حقيقية وغير معدلة، بينما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أسرة كامل أو المقربين منها.