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مينا مسعود بلفتة إنسانية مع أطفال السرطان ويفاجئ جمهور فيلمه
مينا مسعود بلفتة إنسانية مع أطفال السرطان ويفاجئ جمهور فيلمه
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مينا مسعود بلفتة إنسانية مع أطفال السرطان ويفاجئ جمهور فيلمه

فن

2025-06-25 | 13:13
مينا مسعود بلفتة إنسانية مع أطفال السرطان ويفاجئ جمهور فيلمه
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Aljadeed
مينا مسعود بلفتة إنسانية مع أطفال السرطان ويفاجئ جمهور فيلمه

استغلّ الفنان العالمي مينا مسعود تواجده في مصر لمتابعة ردود الفعل على فيلمه الجديد "في عز الضهر"، حيث زار مستشفى 57357 لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، وحرص على دعمهم وتقديم الهدايا لهم.

ونشر مينا عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" فيديو ومجموعة صور ظهر فيها مع الأطفال المصابين بالسرطان في أجواء مبهجة، وعلّق عليها بقوله: "قضيت وقتاً ممتعاً مع أطفال مستشفى 57357".

وأكمل النجم المصري العالمي جولته بزيارة عدد من دور العرض في القاهرة، وذلك لمشاركة الجمهور عرض فيلمه الجديد "في عز الضهر"، والذي يُعد أولى بطولاته في السينما المصرية.

وشهدت الزيارة تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث فاجأ مينا الحضور داخل قاعات السينما، وتبادل الأحاديث معهم والتقط الصور التذكارية مع محبيه، وجاءت هذه الزيارة ضمن الحملة الترويجية للفيلم، الذي بدأ عرضه في دور السينما المصرية والعربية، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وفي تصريح له خلال الجولة، قال مسعود: "ردود فعل الجمهور المصري تعني لي الكثير، وهي أغلى من أي نجاح مهني. أشعر بالامتنان لهذا الاستقبال الدافئ، وكنت حريصاً على التواجد بنفسي في دور السينما لأشارك الجمهور هذه اللحظة، خاصة بعد تأخر موعد طرح الفيلم. هذه الزيارة هي مجرد بداية، وسأقوم بجولة جديدة في دور العرض يومَي الخميس والجمعة المقبلين لألتقي بالجمهور وأستمع الى آرائهم عن قرب".


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