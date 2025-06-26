ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17 بطريقة رومانسية: شكرًا أم علي
احتفل النجم اللبناني ملحم زين بعيد زواجه هذا العام على طريقته الخاصة، إذ نشر فيديو مميزا أهداه لزوجته، جمع فيه لحظات خاصة من حياتهما، وعبّر من خلاله بصوته وصور عائلته عن حب لا يُقاس بالزمن، بل بالصدق الذي يرافقه.
ضم الفيديو، الذي نشره ملحم زين عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة من الصور التي توثق مراحل مختلفة من علاقته بزوجته تماني علي السالم البيض، تراوحت بين لحظات سفر واحتفالات عائلية ومناسبات خاصة، واختار أن يضع على الصور مقطعا من إحدى أغنياته التي يقول فيها: مش كل رزقة بهالدني مال.. أنا رزقتي بهالدني إنتي.. يا سند قلبي.. يا أخت الرجال.
وأرفق ملحم الفيديو بتعليق جاء فيه: 17 سنة حب واحترام وحياة حلوة، وقدرنا نعمل فيها أحلى عيلة، شكراً أم علي عكل شيء.