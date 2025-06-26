ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17 بطريقة رومانسية: شكرًا أم علي

احتفل النجم اللبناني ملحم زين بعيد زواجه هذا العام على طريقته الخاصة، إذ نشر فيديو مميزا أهداه لزوجته، جمع فيه لحظات خاصة من حياتهما، وعبّر من خلاله بصوته وصور عائلته عن حب لا يُقاس بالزمن، بل بالصدق الذي يرافقه.



