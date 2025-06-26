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فيديو يفضـ ـح اعجاب هاندا ارتشيل بـ باريش أردوتش ونظراتها له حديث الجمهور
فيديو يفضـ ـح اعجاب هاندا ارتشيل بـ باريش أردوتش ونظراتها له حديث الجمهور
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فيديو يفضـ ـح اعجاب هاندا ارتشيل بـ باريش أردوتش ونظراتها له حديث الجمهور

فن

2025-06-26 | 09:38
فيديو يفضـ ـح اعجاب هاندا ارتشيل بـ باريش أردوتش ونظراتها له حديث الجمهور
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Aljadeed
فيديو يفضـ ـح اعجاب هاندا ارتشيل بـ باريش أردوتش ونظراتها له حديث الجمهور

لايزال اسم الممثلة التركية الشابة هاندا أرتشيل يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كثرت الشائعات حول انفصالها عن خطيبها الملياردير هاكان صابانجي بعد ان قدمت مشهدا حميميا مع الممثل التركي باريش أردوتش.

وتداول الناشطون مقطع فيديو يجمع هاندا ارتشيل و باريش أردوتش اذ ظهرا وهما يتبادلان نظرات عميقة ومليئة بالمشاعر، ما اعتبره كثير من المتابعين نظرات حب حقيقية، وليس مجرد تفاعل عابر. 
هذه اللقطة أشعلت منصات التواصل، خاصة وأنها تزامنت مع شائعات عن توتر العلاقة بين هاندا وخطيبها هاكان صابانجي.

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