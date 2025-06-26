فيديو يفضـ ـح اعجاب هاندا ارتشيل بـ باريش أردوتش ونظراتها له حديث الجمهور
لايزال اسم الممثلة التركية الشابة هاندا أرتشيل يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كثرت الشائعات حول انفصالها عن خطيبها الملياردير هاكان صابانجي بعد ان قدمت مشهدا حميميا مع الممثل التركي باريش أردوتش.
وتداول الناشطون مقطع فيديو يجمع هاندا ارتشيل و باريش أردوتش اذ ظهرا وهما يتبادلان نظرات عميقة ومليئة بالمشاعر، ما اعتبره كثير من المتابعين نظرات حب حقيقية، وليس مجرد تفاعل عابر.
هذه اللقطة أشعلت منصات التواصل، خاصة وأنها تزامنت مع شائعات عن توتر العلاقة بين هاندا وخطيبها هاكان صابانجي.