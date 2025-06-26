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محمد رمضان يردّ على تقارير غيابه عن الدراما بسبب الأجر
محمد رمضان يردّ على تقارير غيابه عن الدراما بسبب الأجر
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محمد رمضان يردّ على تقارير غيابه عن الدراما بسبب الأجر

فن

2025-06-26 | 10:22
محمد رمضان يردّ على تقارير غيابه عن الدراما بسبب الأجر
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Aljadeed
محمد رمضان يردّ على تقارير غيابه عن الدراما بسبب الأجر

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" فيديو هنّأ فيه جمهوره بالسنة الهجرية الجديدة، وردّ من خلاله على الأخبار التي تم تداولها في الفترة الماضية حول سبب غيابه عن دراما رمضان، مؤكداً أن غيابه عن دراما الموسم الحالي ليس له علاقة بالأجر.

وقال رمضان في الفيديو: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، ويا رب دايماً بخير وصحة وسلامة. بخصوص الإشاعات اللي بتقول إني غايب عن الدراما بسبب إن أجري عالي، ده كلام غير حقيقي، عمر الفلوس ما هتخلّيني أحرم جمهوري مني".
وأوضح رمضان أن سبب الغياب هو تركيزه الكامل في فيلمه السينمائي الجديد "أسد"، قائلاً: "الغياب علشان مركّز في السينما، وبالتحديد فيلم (أسد) اللي أخد وقت كبير جداً في التحضير والتصوير، ولما تشوفوه إن شاء الله هتفهموا إنه كان يستحق التفرّغ".
يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض في موسم رمضان 2023، وشاركه في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: زينة، مي كساب، أحمد داش، هالة صدقي، منذر رياحنة، إيمان العاصي، منة فضالي، وجوري بكر.

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