نقل باريش اردوتش وزوجته غوبسي أوزاي الى المستشفى

ووفقًا لما نقلته بعض الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، فقد تم إدخال الزوجين إلى أحد المستشفيات امس، إثر إصابتهما بنزلة برد حادة، ولكن سرعان ما طمأنت تلك المصادر الجمهور بأن حالتهما الصحية مستقرة ولا تستدعي القلق أو الذعر.لكن اللافت أن تلك الأخبار الصحية لم تمر مرور الكرام، إذ انتشرت شائعات متضاربة على مواقع التواصل، تفيد بأن السبب الحقيقي وراء دخولهما المستشفى ليس وعكة صحية بل خلاف حاد نشب بينهما، بل وذهب البعض إلى ربط الأمر بالممثلة التركية هاندا أرتشيل، زميلة باريش في أعماله الفنية، مما زاد من حجم الجدل وطرح تساؤلات حول احتمالية وجود توتر في العلاقة بين الزوجين.