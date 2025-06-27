تعرض منزل براد بيت في لوس أنجلوس للسطو وهذا ما تم كشفه

تعرَّض منزل النجم العالمي براد بيت لعملية سطو مسلح خلال الساعات الماضية، وذلك أثناء تواجده خارج الولايات المتحدة للترويج لأحدث أفلامه "فورمولا 1".

وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، وقع الحادث في منطقة "لوس فيليز" الراقية بولاية كاليفورنيا، إذ تمكن 3 مشتبه بهم من تسلق السياج الأمامي للمنزل واقتحامه، وقاموا بسرقة عدد من محتوياته، قبل أن يلوذوا بالفرار.

من جانبها، أكدت شرطة لوس أنجلوس وقوع الاقتحام، لكنها لم تكشف رسميًا عن هوية ساكن العقار، في حين أوضحت مصادر أمنية مطلعة أن المنزل المملوك لبراد بيت كان خاليًا لحظة وقوع الحادث، إذ كان النجم الشهير في جولة دولية للترويج لفيلمه الجديد "فورمولا 1".

حتى الآن، لم تُعلن السلطات عن تقدير رسمي لقيمة المسروقات التي نُهبت من المنزل، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية الجناة ودوافعهم، مع فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان مع وجود اشتباه بثلاث أشخاص.