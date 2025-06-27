هيفاء وهبي تنتصر قضائيا في مصر وترفض مصالحة مصطفى كامل

في تطور جديد لقضيتها مع نقابة المهن الموسيقية، حصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على توصية قضائية لصالحها بشأن الدعوى التي أقامتها للمطالبة بإلغاء قرار منعها من العمل داخل مصر، والذي صدر بحقها في مارس الماضي.



وأكدت مصادر مقربة من الفنانة أن التوصية القضائية تمثل انتصارًا لحرية الإبداع والتعبير الفني، مشيرة إلى أن وهبي رفضت محاولات التسوية التي طرحها نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وأصرت على المضي قدمًا في المسار القانوني.



وكشفت هيئة مفوضي الدولة أن التوصية تضمنت قبول الدعوى شكليًا، ووقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النقابة، مع إلزامها بتحمّل المصروفات القضائية.



وأوضحت المصادر أن وهبي تعتبر هذه الخطوة تأكيدًا على عدم دستورية القرار الذي اتخذته النقابة، كونه يخالف مبادئ حرية التعبير التي يكفلها الدستور المصري.