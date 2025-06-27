الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هيفاء وهبي تنتصر قضائيا في مصر وترفض مصالحة مصطفى كامل
هيفاء وهبي تنتصر قضائيا في مصر وترفض مصالحة مصطفى كامل
A-
A+

هيفاء وهبي تنتصر قضائيا في مصر وترفض مصالحة مصطفى كامل

فن

2025-06-27 | 09:55
هيفاء وهبي تنتصر قضائيا في مصر وترفض مصالحة مصطفى كامل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيفاء وهبي تنتصر قضائيا في مصر وترفض مصالحة مصطفى كامل

في تطور جديد لقضيتها مع نقابة المهن الموسيقية، حصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على توصية قضائية لصالحها بشأن الدعوى التي أقامتها للمطالبة بإلغاء قرار منعها من العمل داخل مصر، والذي صدر بحقها في مارس الماضي.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة أن التوصية القضائية تمثل انتصارًا لحرية الإبداع والتعبير الفني، مشيرة إلى أن وهبي رفضت محاولات التسوية التي طرحها نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وأصرت على المضي قدمًا في المسار القانوني.

وكشفت هيئة مفوضي الدولة أن التوصية تضمنت قبول الدعوى شكليًا، ووقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النقابة، مع إلزامها بتحمّل المصروفات القضائية.

وأوضحت المصادر أن وهبي تعتبر هذه الخطوة تأكيدًا على عدم دستورية القرار الذي اتخذته النقابة، كونه يخالف مبادئ حرية التعبير التي يكفلها الدستور المصري.

اقرأ ايضا في فن

نوار سعد الدين و لارا بدري يحتفلان بزفافهما وسط اجواء مميزة والجمهور يتفاعل
10:02

نوار سعد الدين و لارا بدري يحتفلان بزفافهما وسط اجواء مميزة والجمهور يتفاعل

احتفل الوسط الفني السوري بزواج الفنان نوار سعد الدين و لارا بدري، ليضاف اسماهما إلى قائمة الثنائيات الفنية التي اختارت أن تبدأ حياتها معًا تحت أضواء الشهرة والتمثيل.

10:02

نوار سعد الدين و لارا بدري يحتفلان بزفافهما وسط اجواء مميزة والجمهور يتفاعل

احتفل الوسط الفني السوري بزواج الفنان نوار سعد الدين و لارا بدري، ليضاف اسماهما إلى قائمة الثنائيات الفنية التي اختارت أن تبدأ حياتها معًا تحت أضواء الشهرة والتمثيل.

بيرين سات تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها والجمهور يغازلها
09:51

بيرين سات تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها والجمهور يغازلها

خطفت النجمة التركية بيرين سات الأنظار بظهورها الأخير في حفل أقامته إحدى علامات الشامبو التي تمثلها، إذ تصدر اسمها الترند والسوشال ميديا بسبب جمال إطلالتها وأناقتها.

09:51

بيرين سات تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها والجمهور يغازلها

خطفت النجمة التركية بيرين سات الأنظار بظهورها الأخير في حفل أقامته إحدى علامات الشامبو التي تمثلها، إذ تصدر اسمها الترند والسوشال ميديا بسبب جمال إطلالتها وأناقتها.

عبد المجيد عبدالله يحتفل بزفاف ابنه وهوية العروس الى العلن
07:37

عبد المجيد عبدالله يحتفل بزفاف ابنه وهوية العروس الى العلن

أعرب الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن سعادته الكبيرة بزفاف نجله "عبدالله" إلى "مريم"، من إحدى العائلات البحرينية، من خلال رسالة مؤثرة شاركها مع جمهوره الخميس عبر منصات التواصل الاجتماعي.

07:37

عبد المجيد عبدالله يحتفل بزفاف ابنه وهوية العروس الى العلن

أعرب الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن سعادته الكبيرة بزفاف نجله "عبدالله" إلى "مريم"، من إحدى العائلات البحرينية، من خلال رسالة مؤثرة شاركها مع جمهوره الخميس عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025