نوار سعد الدين و لارا بدري يحتفلان بزفافهما وسط اجواء مميزة والجمهور يتفاعل

احتفل الوسط الفني السوري بزواج الفنان نوار سعد الدين و لارا بدري، ليضاف اسماهما إلى قائمة الثنائيات الفنية التي اختارت أن تبدأ حياتها معًا تحت أضواء الشهرة والتمثيل.

الفنانان شاركا جمهورهما لحظات الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرا ألبوم صور من جلسة تصوير خاصة التُقطت بروح عاطفية حميمة، واكتفيا بتعليق بسيط بين قلبين أبيضين "رفيق العمر.. رفيق الدرب".

الصور لاقت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل، إذ انهالت التعليقات التي باركت للعروسين، وتغزلت بجمال لارا وأناقتها، ووسامة نوار وبساطة إطلالته. الإشادة لم تتوقف عند الجمهور فقط، بل جاءت أيضاً من زملائهما في الساحة الفنية.