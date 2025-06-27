نوار سعد الدين و لارا بدري يحتفلان بزفافهما وسط اجواء مميزة والجمهور يتفاعل

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A post shared by 𝐍𝐀𝐖𝐀𝐑 ☆ نوّار سَعد الدين (@nawar.saad.alden)
A post shared by 𝐍𝐀𝐖𝐀𝐑 ☆ نوّار سَعد الدين (@nawar.saad.alden)
في تطور جديد لقضيتها مع نقابة المهن الموسيقية، حصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على توصية قضائية لصالحها بشأن الدعوى التي أقامتها للمطالبة بإلغاء قرار منعها من العمل داخل مصر، والذي صدر بحقها في مارس الماضي.
خطفت النجمة التركية بيرين سات الأنظار بظهورها الأخير في حفل أقامته إحدى علامات الشامبو التي تمثلها، إذ تصدر اسمها الترند والسوشال ميديا بسبب جمال إطلالتها وأناقتها.
أعرب الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن سعادته الكبيرة بزفاف نجله "عبدالله" إلى "مريم"، من إحدى العائلات البحرينية، من خلال رسالة مؤثرة شاركها مع جمهوره الخميس عبر منصات التواصل الاجتماعي.