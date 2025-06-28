وفاة الاعلامية كوثر بودراجة بعد اصابتها بالسرطان

رحلت الإعلامية والفنانة المغربية كوثر بودراجة، بعد معاناة مريرة مع مرض السرطان، الذي ألزمها الفراش خلال الفترة الأخيرة من حياتها.



وجاء خبر الوفاة بمثابة صدمة موجعة في صفوف محبيها وزملائها، لما كانت تحمله الراحلة من رصيد إنساني وفني كبير، حيث تميزت بحضور لافت وكاريزما استثنائية جعلتها واحدة من أبرز الوجوه التي صنعت بصمة في الإعلام المغربي الحديث. وبرحيلها، يفقد المشهد الإعلامي شخصية مهنية راقية، لطالما أبدعت في تقديم البرامج، وأثبتت حضورها أيضاً كممثلة موهوبة في عدد من الأعمال الدرامية التي نالت إعجاب الجمهور.

وأعلنت اسرتها، في بيان رسمي صدر امس، نبأ الوفاة، الذي أنهى حالة الترقب والرجاء التي عاشها محبو الفنانة والإعلامية طيلة فترة مرضها.

كوثر بودراجة لم تكن مجرد إعلامية عابرة أو ممثلة طارئة على الساحة. فقد برز اسمها بقوة مطلع الألفية الجديدة، حين بدأت في تقديم برامج نالت نسب مشاهدة عالية وحققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بفضل أسلوبها المميز ولباقتها المعهودة.

