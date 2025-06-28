زفاف اسطوري للملياردير الاميركي جيف بيزوس ولورين سانشيز

واختارت العروس فستانًا من تصميم دار إيطالية خالدة، مستوحى من الإطلالة الشهيرة التي ظهرت بها النجمة صوفيا لورين في فيلم "Houseboat" عام 1958، فمزجت بين الأناقة الإيطالية وسحر الزمن الجميل. كذلك بيزوس أطلّ بأناقته الجذّابة إذ اختار من الدار نفسها بدلة سوداء.وقد تبادل الثنائي عهود الزواج أمام حشد من النجوم والشخصيات البارزة، في أجواء فاخرة طغت عليها الأناقة والرومانسية.وبعد لحظات من قولها "نعم"، شاركت العروس متابعيها أول صورة رسمية من حفل زفافها إلى الملياردير جيف بيزوس، مثلما قامت بتغيير اسمها على منصة "إنستغرام" إلى لورين سانشيز بيزوس.ظهرت سانشيز في الصورة وهي تبتسم إلى جانب بيزوس في لحظة حميمية ساحرة، وأرفقتها بتعليق مؤثر كتبت فيه "06/27/2025 ♥️".ولم تكتفِ لورين بالصورة، بل غيّرت أيضًا اسم حسابها الرسمي إلى "لورين سانشيز بيزوس"، معلنة بذلك دخولها رسمياً حياة زوجية جديدة مع مؤسس شركة أمازون، البالغ من العمر 61 سنة.