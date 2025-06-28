تطورات جديدة في قضية أحمد السقا ومها الصغير

وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فقد استمعت جهات التحقيق المختصة إلى أقوال الإعلامية مها الصغير، التي حضرت إلى قسم الشرطة وقدّمت بلاغاً ضد طليقها، تتهمه فيه بملاحقتها والتعدي عليها لفظياً وجسدياً، في وجود سائقها الخاص، الأمر الذي تطلب تدخل الجهات الرسمية وفتح تحقيق موسّع في الواقعة.وأوضحت الصغير في أقوالها أن الفنان أحمد السقا ترصّدها أمام منزلها في المجمع السكني الذي تقيم فيه، ثم قام بمطاردتها بسيارته الخاصة بسرعة كبيرة، مما تسبب في حالة من الذعر لها ولسائقها، الذي حاول الهروب تجنباً لأي تصادم. وأضافت أن السقا أوقف سيارتها، ثم نزل من سيارته واعتدى عليها وعلى سائقها بالضرب، كما تلفظ بألفاظ وعبارات وصفتها بأنها جارحة ومهينة.النيابة العامة بدورها أمرت باستدعاء الفنان أحمد السقا للتحقيق وسماع أقواله في البلاغ، كما طلبت الاستماع إلى عدد من شهود العيان، من بينهم أحد أفراد الأمن المسؤولين عن حراسة بوابة المجمع السكني، بالإضافة إلى التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لفحص محتواها وتحديد ملابسات الواقعة بشكل دقيق.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من مها الصغير، في تصريحات صحفية لعدد من وسائل الإعلام، أن بعض الأصدقاء المقربين من الطرفين حاولوا التدخل لحل الأزمة بشكل ودي، حرصاً على خصوصية العائلة وعدم تصعيد الأمور بشكل يؤثر على الأبناء، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح بسبب تمسك مها الصغير بحقها القانوني ورفضها التنازل عن المحضر المحرر ضد السقا.