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جاستن بيبر يصدم جمهوره بتغيير اسمه.. هكذا اصبح
جاستن بيبر يصدم جمهوره بتغيير اسمه.. هكذا اصبح
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جاستن بيبر يصدم جمهوره بتغيير اسمه.. هكذا اصبح

فن

2025-06-28 | 08:03
جاستن بيبر يصدم جمهوره بتغيير اسمه.. هكذا اصبح
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Aljadeed
جاستن بيبر يصدم جمهوره بتغيير اسمه.. هكذا اصبح

فاجأ النجم العالمي جاستن بيبر متابعيه بخطوة جديدة في ظل التساؤلات عن حالته النفسية، فقد غيّر اسم حسابه الرسمي على إنستغرام إلى @lilbieber، تزامنًا مع نشره 12 منشورًا متتاليًا خلال يوم واحد فقط، وهو يوم أمس الخميس الموافق 26 يونيو/حزيران.

شارك النجم الكندي ضمن هذه المنشورات، صورًا مميزة تجمعه مع ابنه جاك بلوز، الذي وُلد في أغسطس/آب 2024 من زوجته هايلي بيبر. 
في إحدى الصور، يظهر جاك جالسًا داخل صندوق كرتوني مليء بكرات ملونة، فيما يحتضنه والده، وعلق جاستن على الصور برموز تعبيرية بسيطة.
غيّر جاستن اسم المستخدم من @justinbieber إلى @lilbieber من دون أي توضيح رسمي أو منشور يشرح سبب هذه الخطوة.
ورغم ذلك، يرى البعض أن هذا التغيير يعكس تحولًا جديدًا في هوية النجم على مواقع التواصل، خاصة مع انشغاله أخيرًا بعائلته ومشاركة صوره مع جاك.
يشار إلى أن منشورات النجم الكندي في الفترة الأخيرة حملت طابعًا شخصيًا مليئًا بالغموض، إذ شارك سلسلة من الرسائل تتحدث عن الصدمة النفسية والغضب والهوية.

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