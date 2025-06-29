ابنة نانسي عجرم تظهر بين الجمهور خلال حفل والدتها في لندن

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم امس، حفلا غنائيا ضخما في لندن، التقت من خلاله جمهورها حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي راح يردد كلمات الأغنيات التي حفظها عن ظهر قلب.

