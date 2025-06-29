الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ابنة نانسي عجرم تظهر بين الجمهور خلال حفل والدتها في لندن
ابنة نانسي عجرم تظهر بين الجمهور خلال حفل والدتها في لندن
A-
A+

ابنة نانسي عجرم تظهر بين الجمهور خلال حفل والدتها في لندن

فن

2025-06-29 | 10:08
ابنة نانسي عجرم تظهر بين الجمهور خلال حفل والدتها في لندن
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ابنة نانسي عجرم تظهر بين الجمهور خلال حفل والدتها في لندن

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم امس، حفلا غنائيا ضخما في لندن، التقت من خلاله جمهورها حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي راح يردد كلمات الأغنيات التي حفظها عن ظهر قلب.

كان لافتا في احد الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور إيلا ابنة نانسي عجرم بين الجمهور، إذ حضرت حفل والدتها ولفتت الأنظار بتفاعلها مع غناء نانسي لأغنية "من نظرة".
وتفاعل رواد الانترنت بشكل واسع مع مقطع الفيديو، ولفتوا إلى جمال ولطافة إيلا التي ظهرت وهي ترقص وتشجع والدتها بحماس.

اقرأ ايضا في فن

فيليب عرقتنجي يستذكر تفاصيل فيلمه الوثائقي مع جورج خباز وندى أبو فرحات
12:00

فيليب عرقتنجي يستذكر تفاصيل فيلمه الوثائقي مع جورج خباز وندى أبو فرحات

في حلقة مؤثرة وخاصة من برنامج "بيت الشاعر" على قناة الجديد مع الإعلامية ميشال تويتي، يفتح المخرج والكاتب اللبناني فيليب عرقتنجي قلبه ويتحدث بصراحة عن مراحل صعبة في حياته، من معاناته خلال الحرب إلى اضطراب عسر القراءة، مروراً بتجربته في التعليم وتفاصيل علاقته بغسان تويني.

12:00

فيليب عرقتنجي يستذكر تفاصيل فيلمه الوثائقي مع جورج خباز وندى أبو فرحات

في حلقة مؤثرة وخاصة من برنامج "بيت الشاعر" على قناة الجديد مع الإعلامية ميشال تويتي، يفتح المخرج والكاتب اللبناني فيليب عرقتنجي قلبه ويتحدث بصراحة عن مراحل صعبة في حياته، من معاناته خلال الحرب إلى اضطراب عسر القراءة، مروراً بتجربته في التعليم وتفاصيل علاقته بغسان تويني.

فيليب عرقتنجي عن النظام التربوي في لبنان: ما عطاني مجال اني عبر عن نفسي
11:30

فيليب عرقتنجي عن النظام التربوي في لبنان: ما عطاني مجال اني عبر عن نفسي

في حلقة مؤثرة وخاصة من برنامج "بيت الشاعر" على قناة الجديد مع الإعلامية ميشال تويتي، يفتح المخرج والكاتب اللبناني فيليب عرقتنجي قلبه ويتحدث بصراحة عن مراحل صعبة في حياته، من معاناته خلال الحرب إلى اضطراب عسر القراءة، مروراً بتجربته في التعليم وتفاصيل علاقته بغسان تويني.

11:30

فيليب عرقتنجي عن النظام التربوي في لبنان: ما عطاني مجال اني عبر عن نفسي

في حلقة مؤثرة وخاصة من برنامج "بيت الشاعر" على قناة الجديد مع الإعلامية ميشال تويتي، يفتح المخرج والكاتب اللبناني فيليب عرقتنجي قلبه ويتحدث بصراحة عن مراحل صعبة في حياته، من معاناته خلال الحرب إلى اضطراب عسر القراءة، مروراً بتجربته في التعليم وتفاصيل علاقته بغسان تويني.

الملكة رانيا تتألق بإطلالة عصرية لدى مغادرتها البندقية
10:33

الملكة رانيا تتألق بإطلالة عصرية لدى مغادرتها البندقية

خطفت العائلة الملكية الهاشمية الأنظار بإطلالاتهم العصرية والبسيطة أثناء مغادرتهم مدينة البندقية الإيطالية، عقب حضورهم حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز.

10:33

الملكة رانيا تتألق بإطلالة عصرية لدى مغادرتها البندقية

خطفت العائلة الملكية الهاشمية الأنظار بإطلالاتهم العصرية والبسيطة أثناء مغادرتهم مدينة البندقية الإيطالية، عقب حضورهم حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025