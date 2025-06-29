نادين نسيب نجيم برسالة مؤثرة لابنتها: سأكون سندك الدائم

وأرفقت نادين الفيديو برسالة مؤثرة، جاء فيها: "فقط أغمضي عينيكِ يا حبيبتي، واحضني نفسك بين ذراعي، لأنني سأكون دائمًا بجانبك وسندك".هذه الكلمات لامست قلوب المتابعين، حيث عبّروا عن تأثرهم بالعلاقة الجميلة التي تجمع نادين بابنتها، وانهالت التعليقات التي حملت أطيب الأمنيات لهما بالسعادة والحماية.وقد تناقل عدد كبير من الحسابات الداعمة للفنانة المقطع، وسط دعوات من الجمهور بأن يحفظ الله الطفلة الصغيرة، ويبارك لها في حياتها.نادين نسيب نجيم، المعروفة بعفويتها وقربها من جمهورها، أثبتت مرة جديدة الجانب الإنساني والعاطفي في شخصيتها، ما زاد من محبة الناس لها وتقديرهم لها كأم قبل أن تكون نجمة.