نادين نسيب نجيم برسالة مؤثرة لابنتها: سأكون سندك الدائم

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
في حلقة مؤثرة وخاصة من برنامج "بيت الشاعر" على قناة الجديد مع الإعلامية ميشال تويتي، يفتح المخرج والكاتب اللبناني فيليب عرقتنجي قلبه ويتحدث بصراحة عن مراحل صعبة في حياته، من معاناته خلال الحرب إلى اضطراب عسر القراءة، مروراً بتجربته في التعليم وتفاصيل علاقته بغسان تويني.
خطفت العائلة الملكية الهاشمية الأنظار بإطلالاتهم العصرية والبسيطة أثناء مغادرتهم مدينة البندقية الإيطالية، عقب حضورهم حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز.