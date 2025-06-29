الملكة رانيا تتألق بإطلالة عصرية لدى مغادرتها البندقية

خطفت العائلة الملكية الهاشمية الأنظار بإطلالاتهم العصرية والبسيطة أثناء مغادرتهم مدينة البندقية الإيطالية، عقب حضورهم حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز.



اختارت جلالة الملكة رانيا إطلالة أنيقة بطابع عصري رياضي، جمعت بين اللونين الأبيض والأسود. ارتدت بلوزة بيضاء نسّقتها مع بنطلون أسود مريح ومشدود عند الخصر من علامة Alo، وأكملت الإطلالة بحقيبة Jacquemus باللون الأسود، ونظارات شمسية بارزة أضفت لمسة عصرية مميّزة.

إلى جانب والدتها، أطلت الأميرة إيمان بأسلوب بسيط وهادئ بلون بيج داكن، مرتدية تيشيرت تزيّنه قميص مفتوح بأسلوب عصري، مع نظارات شمسية تناغمت مع ألوان الإطلالة.

أما الأميرة رجوة، فاختارت إطلالة كاجوال راقية مؤلفة من تيشيرت أسود مع جينز أزرق بقصة واسعة، وبلوزة سوداء منسدلة على الكتفين.

وظهر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بإطلالة صيفية مريحة باللون الأسود، مؤلفة من تيشيرت وبنطلون أنيق، وكان يحمل طفلتهما، الأميرة الصغيرة إيمان، التي تألقت بفستان طفولي ناعم يجمع بين الأبيض والزهري.