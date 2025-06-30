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بيونسيه تتعرض لموقف خطر وترعب الجمهور
بيونسيه تتعرض لموقف خطر وترعب الجمهور
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بيونسيه تتعرض لموقف خطر وترعب الجمهور

فن

2025-06-30 | 14:30
بيونسيه تتعرض لموقف خطر وترعب الجمهور
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Aljadeed
بيونسيه تتعرض لموقف خطر وترعب الجمهور

تعرضت الفنانة بيونسيه لموقف خطر خلال حفلها الأخير في ملعب NRG بمدينة هيوستن، حيث تعطل الحبل الذي يثبت السيارة الحمراء التي كانت تجلس عليها، وهو ما أجبرها على التوقف عن الغناء وأحدث حالة من الرعب بين الجمهور.

وفي التفاصيل، كانت الفنانة العالمية تؤدي أغنية "16 Carriages" وهي تصعد على سيارة مربوطة بأسلاك وتسير فوق الجمهور، وفجأة تعطل حبل وانحرفت فيها السيارة بشكل حاد، وهو ما أجبر بيونسيه على التوقف عن الغناء والصراخ لفريق عملها "توقفوا"، وأمسكت بكابل الحديد للحفاظ على توازنها، وسط صدمة وقلق الجمهور من سقوط السيارة فوق رأسهم.

ولفتت بيونسيه الأنظار باحترافها وقدرتها على المحافظة على هدوئها، حيث بدت مبتسمة طوال الوقت وهادئة ريثما تمكن الفريق التقني من سحب السيارة بهدوء وترقب إلى الأرض. وعند وصولها بأمان، وجهت بيونسيه رسالة للجمهور: "إذا حدث وسقطت، فأنا أعلم أنكم ستمسكون بي".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحادث المرعب الذي مر على الجميع، وحرصوا على تشجيع بيونسيه التي تعاملت مع الأمر باحتراف وذكاء، وعبروا عن حبهم الكبير لها.

 

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