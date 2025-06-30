بيونسيه تتعرض لموقف خطر وترعب الجمهور

وفي التفاصيل، كانت الفنانة العالمية تؤدي أغنية "16 Carriages" وهي تصعد على سيارة مربوطة بأسلاك وتسير فوق الجمهور، وفجأة تعطل حبل وانحرفت فيها السيارة بشكل حاد، وهو ما أجبر على التوقف عن الغناء والصراخ لفريق عملها "توقفوا"، وأمسكت بكابل الحديد للحفاظ على توازنها، وسط صدمة وقلق الجمهور من سقوط السيارة فوق رأسهم.

ولفتت بيونسيه الأنظار باحترافها وقدرتها على على هدوئها، حيث بدت مبتسمة طوال الوقت وهادئة ريثما تمكن الفريق التقني من سحب السيارة بهدوء وترقب إلى . وعند وصولها بأمان، وجهت بيونسيه رسالة للجمهور: "إذا حدث وسقطت، فأنا أعلم أنكم ستمسكون بي".