سمية الخشاب ضيفة الحلقة الختامية من "الفصول الاربعة" الليلة

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نادين الراسي محركات البحث والتريند بعد ان كشفت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية عبر مجلة الجرس انه تم استدعاء نادين الراسي من قبل وزارة العدل اللبنانية بتهمة العمالة مع العدو الاسرائيلي على اثر الفيديو الذي صورته وهي ترد باستهزاء على المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي.