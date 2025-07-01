سمية الخشاب ضيفة الحلقة الختامية من "الفصول الاربعة" الليلة

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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
أثار ظهور الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في ختام مهرجان "موازين" بالمغرب موجة من الجدل، بعدما تساءل كثيرون عن سبب إصرارها على إحياء الحفل رغم حالتها الصحية التي كان من الواضح عليها علامات التعب.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية نادين الراسي محركات البحث والتريند بعد ان كشفت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية عبر مجلة الجرس انه تم استدعاء نادين الراسي من قبل وزارة العدل اللبنانية بتهمة العمالة مع العدو الاسرائيلي على اثر الفيديو الذي صورته وهي ترد باستهزاء على المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي.
بعد غياب طويل استمر 10 سنوات، تعود النجمة الكبيرة أصالة نصري إلى لبنان في حدث فني استثنائي لا يُفوّت، حيث ستُحيي حفلة حصرية من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية وحصرية من قناة الجديد.