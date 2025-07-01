تدهور الحالة الصحية لوالد شجون الهاجري بعد الافراج عنها وزملائها يساندونها

وشارك كل من عبدالله بو شهري، محمود بو شهري، فاطمة الصفي، ريم أرحمه، ، علي كاكولي، والمخرج علي ، نفس الدعاء عبر خاصية الستوري على ، وكتبوا: "دعاء بالشفاء العاجل لمطر الهاجري، شافاه وعافاه وألبسه لباس العافية وقرّ عيون أهله بسلامته عاجلاً غير آجل، اللهم رب الناس أذهب البأس عن مطر".

وأكد أحد المقربين من شجون، بأن مطر الهاجري دخل في غيبوبة مؤخرا، وأن حالته الصحية حرجة جدًا، كشفت عنها شجون قبل أشهر بعد ما نشرت عدة بوستات برفقته بالمستشفى متمنية له الشفاء.

وأعلنت شجون سابقاً نقل والدها للمستشفى للمرة الأولى عبر فيديو ظهر فيه وهي تلامس رأسه وتدعو له بالشفاء، وكتبت حينها: "‏اللهُم يامن تعيد للمريض صحته وتَستجيب دُعاء البائس، اللهم أشفي والدي شفاءً لا يُغادره سقماً".