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تدهور الحالة الصحية لوالد شجون الهاجري بعد الافراج عنها وزملائها يساندونها
تدهور الحالة الصحية لوالد شجون الهاجري بعد الافراج عنها وزملائها يساندونها
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تدهور الحالة الصحية لوالد شجون الهاجري بعد الافراج عنها وزملائها يساندونها

فن

2025-07-01 | 07:28
تدهور الحالة الصحية لوالد شجون الهاجري بعد الافراج عنها وزملائها يساندونها
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Aljadeed
تدهور الحالة الصحية لوالد شجون الهاجري بعد الافراج عنها وزملائها يساندونها

تفاعل الوسط الفني في الكويت مع تدهور الحالة الصحية لمطر الهاجري والد زميلتهم الفنانة شجون الهاجري، ونشر العديد من الفنانين عبر حساباتهم على إنستغرام دعاءً موحدًا بالشفاء العاجل له.

وشارك كل من عبدالله بو شهري، محمود بو شهري، فاطمة الصفي، ريم أرحمه، ليلى عبد الله، علي كاكولي، والمخرج عبد الرحمن علي السلمان، نفس الدعاء عبر خاصية الستوري على إنستغرام، وكتبوا: "دعاء بالشفاء العاجل لمطر الهاجري، شافاه الله وعافاه وألبسه لباس العافية وقرّ عيون أهله بسلامته عاجلاً غير آجل، اللهم رب الناس أذهب البأس عن مطر".

وأكد أحد المقربين من شجون، بأن مطر الهاجري دخل في غيبوبة مؤخرا، وأن حالته الصحية حرجة جدًا، كشفت عنها شجون قبل أشهر بعد ما نشرت عدة بوستات برفقته بالمستشفى متمنية له الشفاء.

وأعلنت شجون سابقاً نقل والدها للمستشفى للمرة الأولى عبر فيديو ظهر فيه وهي تلامس رأسه وتدعو له بالشفاء، وكتبت حينها: "‏اللهُم يامن تعيد للمريض صحته وتَستجيب دُعاء البائس، اللهم أشفي والدي شفاءً لا يُغادره سقماً".

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