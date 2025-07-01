دانييلا رحمة تحتفل بذكرى زواجها الأولى من ناصيف زيتون بفيديو خاص من زفافها

واختار الثنائي الاحتفال بقصة حبهما من خلال مقطع قصير ينشر للمرة الاولى على السوشيال ميديا وينقل جزءا بسيطاً من الاحتفال والأجواء المميزة من زفافهما، وظهرا في المقطع وهما يركضان بحماس بين الحضور على أنغام أغنية النجم السوري " وبس"، بينما يرمي المعازيم عليهما الورود البيصاء في لطيف، يوثق علاقة الحب والاحترام التي تجمع بين النجمين.

وأرفق الثنائي المقطع بتعليق كتبا فيه "حبيبي وبس، السنة الأولى لذكرى زواجنا".

نال المقطع اعجاب الآلاف من المتابعين وانهالت على النجمين التعليقات والتبريكات التي تمنت لهما المزيد من السعادة والحب في حياتهما، وتم تداول المقطع بكثافة بين صفحات محبيهما.

يذكر ان ناصيف ودانييلا احتفلا بزفافهما في الأول من تموز (يولرو) العام الماضي بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما، واختارا الاحتفال في بعيداً من الإعلام، وتم منع الضيوف من التصوير داخل الحفل، وحرصا بعد الحفل على مشاركة صور الزفاف على انستغرام.