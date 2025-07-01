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دانييلا رحمة تحتفل بذكرى زواجها الأولى من ناصيف زيتون بفيديو خاص من زفافها
دانييلا رحمة تحتفل بذكرى زواجها الأولى من ناصيف زيتون بفيديو خاص من زفافها
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دانييلا رحمة تحتفل بذكرى زواجها الأولى من ناصيف زيتون بفيديو خاص من زفافها

فن

2025-07-01 | 11:40
دانييلا رحمة تحتفل بذكرى زواجها الأولى من ناصيف زيتون بفيديو خاص من زفافها
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Aljadeed
دانييلا رحمة تحتفل بذكرى زواجها الأولى من ناصيف زيتون بفيديو خاص من زفافها

احتفلت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة الروم الثلاثاء، بالذكرى السنوية الأولى لزواجها من النجم ناصيف زيتون وذلك من خلال مقطع فيديو خاص من حفل زفافهما البسيط الذي ضم الأقارب والعائلة فقط.

واختار الثنائي الاحتفال بقصة حبهما من خلال مقطع  قصير ينشر للمرة الاولى على السوشيال ميديا وينقل جزءا بسيطاً من الاحتفال والأجواء المميزة من زفافهما، وظهرا في المقطع وهما يركضان بحماس بين الحضور على أنغام أغنية النجم السوري "حبيبي وبس"، بينما يرمي المعازيم عليهما الورود البيصاء في مشهد لطيف، يوثق علاقة الحب والاحترام التي تجمع بين النجمين.

وأرفق الثنائي المقطع بتعليق مشترك كتبا فيه "حبيبي وبس، السنة الأولى لذكرى زواجنا".

نال المقطع اعجاب الآلاف من المتابعين وانهالت على النجمين التعليقات والتبريكات التي تمنت لهما المزيد من السعادة والحب في حياتهما، وتم تداول المقطع بكثافة بين صفحات محبيهما.

يذكر ان ناصيف ودانييلا احتفلا بزفافهما في الأول من تموز (يولرو) العام الماضي بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما، واختارا الاحتفال في لبنان بعيداً من الإعلام، وتم منع الضيوف من التصوير داخل الحفل، وحرصا بعد الحفل على مشاركة صور الزفاف على انستغرام.

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