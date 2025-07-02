فاجعة تهز الوسط الفني المصري بوفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

فجع الوسط الفني المصري بوفاة المطرب احمد عامر الأربعاء عن عمر 42 عاماً.



وبحسب المصادر توفي بعد أزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وكان رضا البحراوي أول من أعلن عن الخبر الحزين من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك فكتب:"إنا لله وإنا إليه راجعون، اخويا أحمد عامر في ذمة ، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، اللهم يا رب العالمين".

وقد عمد عدد من زملائه الى نعيه، من بينهم حسن شاكوكش الذي كتب: اخويا احمد عامر في ذمة الله، هتوحشنى أووووى يا اخويا، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وحمو بيكا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر فى ذمة الله"، وسعد الصغير: "اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك.. ربنا يرحمك يا رب هتبقى فى مكان أحسن".