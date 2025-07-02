مصطفى كامل بخطوة مفاجئة تجاه شيرين عبد الوهاب بعد ازمة حفلها في موازين

وجديد هذا الموضوع كان البيان الذي اصدره الفنان مصطفى كامل
نقيب المهن الموسيقية، معلناص عن دعمه لشيرين.
قال مصطفى كامل في بيانه: "أُعلن، بشخصي وبصفتي، دعمي الكامل ومساندتي لأختي وزميلتي وحبيبتي الفنانة شيرين عبد الوهاب
، وبأمر الله
قريباً سيتم تكريمها داخل نقابة
المهن الموسيقية، تقديراً لمشوارها الفني الراقي والمُشرّف".
ومن المقرر أن يُقام حفل تكريم لشيرين عبد الوهاب
داخل نقابة المهن الموسيقية خلال الفترة المقبلة، في لفتة تقديرية لإسهاماتها الكبيرة في المشهد الغنائي العربي
، ولمكانتها الراسخة في قلوب الجمهور المصري والعربي.