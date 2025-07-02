مصطفى كامل بخطوة مفاجئة تجاه شيرين عبد الوهاب بعد ازمة حفلها في موازين

لاتزال ازمة حفل الفنانة المصرية والذي احيته مؤخراً في المغرب ضمن مهرجان يحظى بتفاعل واسع خصوصا بعد الجدل والإنتقادات التي تعرضت لها على خلفية غنائها "بلاي باك".

وجديد هذا الموضوع كان البيان الذي اصدره الفنان نقيب المهن الموسيقية، معلناص عن دعمه لشيرين.

قال مصطفى كامل في بيانه: "أُعلن، بشخصي وبصفتي، دعمي الكامل ومساندتي لأختي وزميلتي وحبيبتي الفنانة ، وبأمر قريباً سيتم تكريمها داخل المهن الموسيقية، تقديراً لمشوارها الفني الراقي والمُشرّف".

ومن المقرر أن يُقام حفل تكريم لشيرين داخل نقابة المهن الموسيقية خلال الفترة المقبلة، في لفتة تقديرية لإسهاماتها الكبيرة في المشهد الغنائي ، ولمكانتها الراسخة في قلوب الجمهور المصري والعربي.