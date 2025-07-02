فضل شاكر لـ شيرين عبد الوهاب بعد ازمة مهرجان موازين: مارح نتركك

عبر الفنان اللبناني فضل شاكر عن دعمه للفنانة المصرية بعد ازمة حفلها في مهرجان في المغرب والمستمرة حتى .

ونشر فضل على صفحته الخاصة عبر موقع انستغرام صورة تجمعه بشيرين، وعلّق بالقول:"شيرين، كلنا منحبك، وكلنا حدك، ومارح نتركك. جمهور المغرب العريق والكبير والذواق، أنتم أهل الفن وأهل الكرم، شيرين عبد الوهاب بنتكم، اعذروها على التقصير بسبب الأزمات الصحية والنفسية اللي تمر فيها، مهرجان وجمهوره جمهور محب وداعم".