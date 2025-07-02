فضل شاكر لـ شيرين عبد الوهاب بعد ازمة مهرجان موازين: مارح نتركك

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تمت مشاركة منشور بواسطة Fadel Chaker - فضل شاكر (@fadelchaker)
تمت مشاركة منشور بواسطة Fadel Chaker - فضل شاكر (@fadelchaker)
عبر الممثل السوري طلال مارديني عن استيائه من بعض التصرفات التي تشهدها سوريا حاليا.
خضع الفنان اللبناني راغب علامة للتحقيق في دعوى قضائية مرفوعة ضده على خلفية المكالمة الهاتفية المسربة والتي جمعته بالفنان الإماراتي عبدالله بالخير.
لاتزال ازمة حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والذي احيته مؤخراً في المغرب ضمن مهرجان موازين يحظى بتفاعل واسع خصوصا بعد الجدل والإنتقادات التي تعرضت لها على خلفية غنائها "بلاي باك".