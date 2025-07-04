وجد فاقداً للوعي في منزله.. وفاة النجم العالمي مايكل مادسن

ووفقاً لما أكده موقع TMZ، وُجد الممثل الهوليوودي المخضرم فاقداً للوعي في منزله بماليبو أمس (الخميس)، وأُعلنت وفاته في مكان الحادث.
ووفقاً لمصادر أمنية
، اتصل أحدهم برقم الطوارئ
911، واستجاب نواب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس
ووجدوا مايكل
ميتاً. سبب وفاة مايكل غير واضح، ولكن قيل إن الوفاة تُعامل على أنها طبيعية. وأفادت ليز رودريغيز، الناطقة باسمه، بأنه أصيب بسكتة قلبية.
وأضافت ليز رودريغيز لموقع TMZ: "خلال العامين الماضيين، قدم مايكل مادسن أعمالاً رائعة في مجال الأفلام المستقلة، بما في ذلك الأفلام الروائية المقبلة: "طريق القيامة" و"امتيازات" و"كتاب طبخ لربات البيوت الجنوبيات"، وكان يتطلع بشوق إلى هذا الفصل الجديد من حياته".
وأوضحت أن الراحل كان يستعد أيضاً لإصدار كتاب جديد بعنوان "دموع على والدي: خواطر وقصائد خارجة عن القانون".