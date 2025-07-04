وجد فاقداً للوعي في منزله.. وفاة النجم العالمي مايكل مادسن

توفي النجم الأميركي مادسن عن 67 عاما، والذي اشتهر بدوريه في أفلام كوينتن تارانتينو وأبرزها "ريزيرفوار دوغز" Reservoir Dogs و"كيل بيل" Kill Bill.



ووفقاً لما أكده موقع TMZ، وُجد الممثل الهوليوودي المخضرم فاقداً للوعي في منزله بماليبو أمس (الخميس)، وأُعلنت وفاته في مكان الحادث.

ووفقاً لمصادر ، اتصل أحدهم برقم 911، واستجاب نواب شرطة ووجدوا ميتاً. سبب وفاة مايكل غير واضح، ولكن قيل إن الوفاة تُعامل على أنها طبيعية. وأفادت ليز رودريغيز، الناطقة باسمه، بأنه أصيب بسكتة قلبية.

وأضافت ليز رودريغيز لموقع TMZ: "خلال العامين الماضيين، قدم مايكل مادسن أعمالاً رائعة في مجال الأفلام المستقلة، بما في ذلك الأفلام الروائية المقبلة: "طريق القيامة" و"امتيازات" و"كتاب طبخ لربات البيوت الجنوبيات"، وكان يتطلع بشوق إلى هذا الفصل الجديد من حياته".وأوضحت أن الراحل كان يستعد أيضاً لإصدار كتاب جديد بعنوان "دموع على والدي: خواطر وقصائد خارجة عن القانون".