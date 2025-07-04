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وفاة الاعلامية والممثلة الإماراتية القديرة رزيقة الطارش
وفاة الاعلامية والممثلة الإماراتية القديرة رزيقة الطارش
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وفاة الاعلامية والممثلة الإماراتية القديرة رزيقة الطارش

فن

2025-07-04 | 07:32
وفاة الاعلامية والممثلة الإماراتية القديرة رزيقة الطارش
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Aljadeed
وفاة الاعلامية والممثلة الإماراتية القديرة رزيقة الطارش

توفيت، اليوم الجمعة، الاعلامية والممثلة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز الـ71.

وقد عمد عدد من زملائها الى نعيها عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي بينهم الممثل طارق العلي الذي كتب:"انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية النجمة الكبيرة الإماراتية رزيقة الطارش أم سيف فتعازينا إلى اسرتها  وإلى الأسرة الفنية الكرام بدولة الإمارات العربية المتحدة سائل المولا عز وجل أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون".
والاعلامي حمد قلم كتب:" فقد الفن الخليجي اليوم رائدة الفن والاعلام واول مذيعه امارتية القديرة رزيقه الطارش حبيناها من أيام مسلسل اشحفان، تعازينا لأسرتها الكريمة ولأهل الإمارات".
يذكر ان الطارش هي صاحبة مسيرة حافلة بالعطاء بدأتها كإعلامية من خلال العمل في إذاعة أبوظبي في عام 1969، ثم اتجهت في فترة السبعينيات إلى التلفزيون، وشاركت في العديد من المسلسلات المتميزة من أبرزها: «حظ يا نصيب» و«حاير طاير» و«طماشة» و«سعيد الحظ» و«القياضة»، كما أن دورها «ميثا» في المسلسل الشهير «أشحفان» لا يزال محفوراً في ذاكرة الجمهور حتى الآن.
 
 
 

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