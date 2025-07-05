زفاف حفيد عادل إمام بحضور النجوم وغياب "الزعيم" يتصدر الترند

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تمت مشاركة منشور بواسطة Hani Azab plus (@haniazab.plus)
كشف الفنان السوري طلال مارديني عن السر الذي حوله من ممثل إلى كاتب درامي، حيث سرق نصًا بهدف التعلّم وصنع فرصته بيديه.
تصدرت الممثلة المصرية نبيلة عبيد حديث المتابعين خلال الساعات الماضية وذلك بعد ظهورها منهارة وتستغيث بسبب منزلها.
احتفل الفنان المصري محمد فؤاد ليل أمس بحفل زفاف ابنته بسملة بحضور عدد من زملائه الفنانين وشخصيات رياضية واعلامية.