زفاف حفيد عادل إمام بحضور النجوم وغياب "الزعيم" يتصدر الترند

إحتفل المخرج ليل أمس بحفل زفاف إبنه وكان لافتا غياب الممثل المصري .

الحفل الذي اقيم في "الزعيم" بالمنصورية، حضره نخبة من نجوم مصر بينهم، يسرا ويوسف الشريف وهشام ماجد والمخرج معتز التونى والإعلامى الليثى والشاعر تامر وعزيز الشافعى وآخرين.

انتشرت صور وفيديوهات عديدة من الحفل، كان من ابرزها ظهور الممثل وهو يرقص برفقة ابنتيه، قسمت وخديجة، حيث ظهر وهو يحمل احداهن والفنان احمد سعد الذي احيا الحفل، يحمل الأخرى ويغنون على أغنية "إيه الحلو ده".

وبالإضافة لسعد، كان احيا الحفل ايضاً الفنان المصري والذي اضاف اجواء حماسية وراقصة بمجموعة من اغنياته التي اشعلت الحفل.

يشار الى ان العريس الذي يحمل اسم جده "عادل إمام"، يبلغ 25 عامًا، وهو خريج قسم الإخراج.