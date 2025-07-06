ابن ميريام فارس في ردة فعل لافتة بسبب تصويرها له

واستعرضت الفنانة اللبنانية من خلال الصور ملابسها "الكاجوال" الأنيقة والتي جاءت عبارة عن بنطال أبيض بقدمين واسعتين مع توب بيضاء قصيرة تكشف عن جزء من بطنها، مع صيحة شرائط بيضاء من القماش تلتف حول خصرها، ونسقت مع ملابسها حذاء أحمر بكعب عال باللون الذهبي، وحملت بيدها حقيبة كبيرة الحجم باللون الأحمر أيضاً مع قبعة حمراء رياضية.

وظهر جايدن الذي تواجد مع والديها في سهرة عائلية لطيفة خارج المنزل على طبيعته البريئة، وحرص على إخفاء ملامح وجهه تارة بيديه، تارة بشعرها الكيرلي الجميل، وحاولت ميريام تصويره مراراً وهو يلعب وهو يتناول البيتزا ولكنه أصرّ على الرفض وإخفاء وجهه ومنعها من تصويره في حركات عفوية بدت بوضوح على الكاميرا.