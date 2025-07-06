الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ابن ميريام فارس في ردة فعل لافتة بسبب تصويرها له
ابن ميريام فارس في ردة فعل لافتة بسبب تصويرها له
A-
A+

ابن ميريام فارس في ردة فعل لافتة بسبب تصويرها له

فن

2025-07-06 | 09:57
ابن ميريام فارس في ردة فعل لافتة بسبب تصويرها له
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ابن ميريام فارس في ردة فعل لافتة بسبب تصويرها له

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها على انستغرام بصور عفوية تجمعها بابنها "جايدن" الذي يحرص دائماً على إخفاء وجهه عن الكاميرا ويرفض الظهور في صفحات والدته على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت الفنانة اللبنانية من خلال الصور ملابسها "الكاجوال" الأنيقة والتي جاءت عبارة عن بنطال أبيض بقدمين واسعتين مع توب بيضاء  قصيرة تكشف عن جزء من بطنها، مع صيحة شرائط بيضاء من القماش تلتف حول خصرها، ونسقت مع ملابسها حذاء أحمر بكعب عال باللون الذهبي، وحملت بيدها حقيبة كبيرة الحجم باللون الأحمر أيضاً مع قبعة حمراء رياضية.

وظهر جايدن الذي تواجد مع والديها في سهرة عائلية لطيفة خارج المنزل على طبيعته البريئة، وحرص على إخفاء ملامح وجهه تارة بيديه، تارة بشعرها الكيرلي الجميل، وحاولت ميريام تصويره مراراً وهو يلعب وهو يتناول البيتزا ولكنه أصرّ على الرفض وإخفاء وجهه ومنعها من تصويره في حركات عفوية بدت بوضوح على الكاميرا.

 

اقرأ ايضا في فن

زوجة فنان مصري تحرر محضراً باختفائه وأشرف زكي يكشف ما حدث
10:05

زوجة فنان مصري تحرر محضراً باختفائه وأشرف زكي يكشف ما حدث

قامت زوجة الفنان أحمد الرافعي بتحرير محضر في قسم الشرطة باختفائه في ظروف غامضة، وذلك بعد عدم رده على تليفونه وغلق التليفون بشكل مفاجئ.

10:05

زوجة فنان مصري تحرر محضراً باختفائه وأشرف زكي يكشف ما حدث

قامت زوجة الفنان أحمد الرافعي بتحرير محضر في قسم الشرطة باختفائه في ظروف غامضة، وذلك بعد عدم رده على تليفونه وغلق التليفون بشكل مفاجئ.

وفاة شيف شهير جدا بعد مسيرة طويلة في عالم الطهي
06:42

وفاة شيف شهير جدا بعد مسيرة طويلة في عالم الطهي

توفي الأسترالي الشهير بيتر راسل كلارك، المعروف بأنه أحد أوائل الطهاة المشهورين الذين ظهروا على شاشات التلفزيون في أستراليا، إثر إصابته بمضاعفات .

06:42

وفاة شيف شهير جدا بعد مسيرة طويلة في عالم الطهي

توفي الأسترالي الشهير بيتر راسل كلارك، المعروف بأنه أحد أوائل الطهاة المشهورين الذين ظهروا على شاشات التلفزيون في أستراليا، إثر إصابته بمضاعفات .

اليسا ترقص بملابس البحر على متن يخت في اليونان
06:39

اليسا ترقص بملابس البحر على متن يخت في اليونان

تصدرت الفنانة اللبنانية اليسا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها وهي ترقص على متن يخت في اليونان.

06:39

اليسا ترقص بملابس البحر على متن يخت في اليونان

تصدرت الفنانة اللبنانية اليسا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها وهي ترقص على متن يخت في اليونان.

اخترنا لك
زوجة فنان مصري تحرر محضراً باختفائه وأشرف زكي يكشف ما حدث
10:05
وفاة شيف شهير جدا بعد مسيرة طويلة في عالم الطهي
06:42
اليسا ترقص بملابس البحر على متن يخت في اليونان
06:39
احمد السقا يعلق لاول مرة على ازمة طلاقه من مها الصغير
04:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025