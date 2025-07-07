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الفنان ادوارد يعلن اصابته بالسرطان واستئصال كليته
الفنان ادوارد يعلن اصابته بالسرطان واستئصال كليته
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الفنان ادوارد يعلن اصابته بالسرطان واستئصال كليته

فن

2025-07-07 | 04:12
الفنان ادوارد يعلن اصابته بالسرطان واستئصال كليته
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Aljadeed
الفنان ادوارد يعلن اصابته بالسرطان واستئصال كليته

استضافت الفنانة ومقدمة البرامج المصرية إسعاد يونس، الفنان إدوارد، في حلقة من برنامجها "صاحبة السعادة"، المعروض على قناة dmc ومنصة watch it، إذ تصدرت الحلقة التريند بعد ساعات قليلة من عرضها، إذ أعلن إدوارد إصابته بالسرطان وشفائه بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأوضح إدوارد خلال الحلقة، أنه اكتشف بالصدفة خلال الفحوصات وجود كيس على كليته، وبمزيد من التحاليل تبيّن أنه ورم سرطاني يستلزم استئصال الكلية بالكامل، وهو الخبر الذي صدمه تمامًا، وقال: "الكلمة دي تخض.. مش قادر أوصف إحساسي، كنت بعيط لوحدي كل يوم ومخبي عن أولادي، وقلت لمراتي بس".

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