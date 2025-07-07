الفنان ادوارد يعلن اصابته بالسرطان واستئصال كليته

وأوضح إدوارد خلال الحلقة، أنه اكتشف بالصدفة خلال الفحوصات وجود كيس على كليته، وبمزيد من التحاليل تبيّن أنه ورم سرطاني يستلزم استئصال الكلية بالكامل، وهو الخبر الذي صدمه تمامًا، وقال: "الكلمة دي تخض.. أوصف إحساسي، كنت بعيط لوحدي كل يوم ومخبي عن أولادي، وقلت لمراتي بس".