ممثل يكسر يد باميلا الكيك وما علاقة باسل خياط وخالد القيش ؟

واطلت باميلا من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة عبر انستغرام، حيث قالت:" عندي خبر مؤسف لناس وبيبسط كتير ناس، للأسف نحن بالزمن العار"، لتمدّ يدها أمام الكاميرا وتكمل: "انكسرت إيدي، ممثل لن نبوح باسمه الآن تحمّس جداً جداً وكسرلي إيدي".وأضافت باميلا أنها اضطرت إلى وضع يدها في جبيرة، وطلبت من جمهور ألاّ يستغرب إذا رأى أي تغيير في إطلالاتها، لأنها قد تضطر الى ارتداء ملابس بأكمام طويلة لإخفاء الجبيرة خلال الحلقات المقبلة، مشيرةً إلى أن الوضع صعب، خاصة أن المشاهد المتبقية تتضمن الكثير من العنف وتتطلب جهداً بدنياً.واختتمت حديثها بالقول: "ما في شي بصير بالصدفة، الحمد لله على كل شي، أنا منيحة ودايماً رح نكون مناح لو شو ما صار معنا".وأرفقت باميلا الفيديو بتعليق كتبت فيه: "بآخر تصوير 20 حلقة، ومن كتر الحماس والشغف، زميلي بالمشهد، وعلماً إنو هو رجّال وإنسان حقيقي، بفتخر إني وقفت بوجهه، طبعاً مش بالقصد، ساهم إني أوقع على إيدي بطريقة غير إرادية... كان صعب ولكن نحنا من الصعب منطلّع تحدي".