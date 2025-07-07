مصطفى كامل يعلن تعرض زوجته لازمة صحية ويطلب الدعاء لها

وكتب ، عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي " "، قائلاً: "اللهم أنت الشافي يارب دعواتكم لزوجتي".

ومن جهة ثانية، طرح الفنان مصطفى كامل، أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "كتاب مفتوح" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعد أغنية "كتاب مفتوح" من توزيع الموزع طه ، ومهندس الصوت جودة، وعازف الناي نادر الشاعر، وتعتبر ثاني أغنياته لهذا العام بعد أغنية "قولولي ".