موهبة ابن احلام الشامسي تتصدر الترند.. هل سيحترف الفن؟

وأعادت أحلام نشر الفيديو المتداول لابنها وهو يعزف، وبدت في غاية السعادة والفخر وهي تستعرض موهبته الفنية، وأرفقت المقطع المصوّر بالتعليق: "انت اللي قطعة من روحي وقلبي… ما شاء ، فديت هالوجه".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو العفوي لفاهد، وأشادوا بموهبة ابن وجمال عزفه وصوته الحنون، متمنين له المزيد من النجاح في موهبته، ومتسائلين ما إذا كان ينوي دخول عالم الفن بشكل احترافي أم سيكتفي بموهبة يستمتع بها!.

ورداً على هذا السؤال أعربت أحلام عن عدم رغبتها بذلك بشكل قطعي وقالت: "لا والله ابداً الله لا قاله".