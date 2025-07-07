حلا شيحة تتحدث عن أسباب خلعها الحجاب وعودتها الى التمثيل

وقالت حلا في الفيديو: "أي إنسان عندما يتملّكه الخوف، بتحصله لخبطة جامدة أوي في حياته، الموازين بتتغير لأنه بيبقى متلخبط بسبب الخوف، واللي كان بيعتبره أعلى ينزل تحت، واللي تحت يطلع فوق... كلها حياة مليانة لخبطة".

وأضافت: "الشخص بيبدأ رؤية الأمور من منظور الخوف وليس من الزاوية الإيمانية الجمالية التي منحها له، لكن أي شخص يمكن أن يقع في الفتنة، والإنسان عندما يضعف، فهذا لا يعني أنه فقد حب الله، بالعكس، هو بسبب تملّك الخوف منه... أنا كنت قريبة من الله وبحبه جداً، ولكن عندما تملّكني الخوف من المستقبل واللي هيحصل بعد كده، وكنت عايزة أأمن مستقبل أولادي، وقتها انتكست، وكنت كل ما أقع أقوم وبعدين أقع وأقوم وأقول ياربّ".

يُذكر أن حلا شيحة كانت قد وجّهت رسالة الى جمهورها ومتابعيها، حضّتهم فيها على عدم التغافل عن دعاء "موت الفجأة"، مؤكدةً أهمية هذا الدعاء وسهولة حفظه إذا اعتاد الإنسان على ترديده، ومشيرةً الى أن التقصير في قول أذكار الصباح والمساء كما ينبغي قد يكون سبباً في التعرّض لـ"موت الفجأة".