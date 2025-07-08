الكاتبة ندين جابر تتحدث عن جرح عمليتها الجراحية.. هل سيختفي؟

وأجابت ندين عن سؤال الناس إن كان هذا الجرح سيختفي، فقالت: "كثار عم يسألوني بس يشوفوني اذا جرح العملية اللي برقبتي حيروح، جوابي عم بيكون ايه، خف كثير وبيروح مع الوقت، بس انا ما بدي ياه يروح لأنو بدي كل ما اتطلع بالمراية اتذكر انو اهم شي بالحياة هي الصحة وكل شي ثاني مش محرز".

وكانت ندين جابر قد خضعت لعملية جراحية سببها "الديسك" في الرقبة والظهر.