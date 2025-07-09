انس طيارة يحتفل بمعمودية ابنته وجمال الاخيرة يلفت الأنظار

الممثل السوري انس طيارة بمعمودية ابنته زويا وسط اجواء عائلية مميزة.

وشارك انس المتابعين على صفحته الخاصة عبر انستغرام اجواء هذه المناسبة السعيدة، حيث نشر مجموعة صور وفيديوهات عبر خاصية القصص المصورة.

ونشر انس صورًا عائلية جميلة ظهر فيها برفقة زوجته، مصممة أزياء المشاهير كارول بو ، وابنتهما زويا، التي ارتدت الثوب التقليدي الخاص بالمعمودية.

كما نشر بطاقة شكر حملت رسالة رقيقة ابنته، كتب فيها: شكرًا لكم لمشاركتكم فرحة معموديتي، زويا طيارة، 8 تموز 2025.

أُقيم طقس المعمودية في كنيسة العطشانة – المقر البطريركي، وأشرف عليه بطريرك السريان الأرثوذكس شخصيًا، ما أضفى طابعًا روحانيًا مميزًا على المناسبة.