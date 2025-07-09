وفاة غامضة للممثلة الباكستانية حميرا اصغر علي.. عثر عليها متحلّلة داخل شقتها

تصدر خبر وفاة الممثلة ونجمة تلفزيون الواقع الباكستانية حميرا اصغر علي عناوين ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.



ووفقاً لمدير شرطة الجنوب، سيد أسد رضا، تمّ العثور على جثة الممثلة البالغة من العمر 32 عاماً في شقة داخل منطقة التجارية، المرحلة السادسة، بعد أن وصلت شرطة جيزري إلى إخلاء المبنى، بناءً على أوامر من المحكمة.

وعندما لم يستجب أحد لطرقات الباب على شقة علي المستأجرة، كسرت الشرطة القفل، واكتشفت جثتها.