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وفاة غامضة للممثلة الباكستانية حميرا اصغر علي.. عثر عليها متحلّلة داخل شقتها
وفاة غامضة للممثلة الباكستانية حميرا اصغر علي.. عثر عليها متحلّلة داخل شقتها
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وفاة غامضة للممثلة الباكستانية حميرا اصغر علي.. عثر عليها متحلّلة داخل شقتها

فن

2025-07-09 | 09:21
وفاة غامضة للممثلة الباكستانية حميرا اصغر علي.. عثر عليها متحلّلة داخل شقتها
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Aljadeed
وفاة غامضة للممثلة الباكستانية حميرا اصغر علي.. عثر عليها متحلّلة داخل شقتها

تصدر خبر وفاة الممثلة ونجمة تلفزيون الواقع الباكستانية حميرا اصغر علي عناوين الأخبار ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.

ووفقاً لمدير شرطة الجنوب، سيد أسد رضا، تمّ العثور على جثة الممثلة البالغة من العمر 32 عاماً في شقة داخل منطقة الاتحاد التجارية، المرحلة السادسة، بعد أن وصلت شرطة جيزري إلى إخلاء المبنى، بناءً على أوامر من المحكمة. 
وعندما لم يستجب أحد لطرقات الباب على شقة علي المستأجرة، كسرت الشرطة القفل، واكتشفت جثتها.
وكشفت الدكتورة سمية سيد، المشاركة في عملية التحقيق، أن الجثة في مرحلة متقدمة جدًا من التحلل.
في حين لم تكشف السلطات بعد عن سبب وفاتها، إلا أنها استبعدت فرضية القتل؛ لعدم العثور على أي علامات دخول عنوة إلى شقتها بعد اقتحام الشرطة لها.
يشار الى ان الراحلة اكتسبت شهرة في صناعة الأزياء من خلال الحملات الإعلانية مع كبار المصممين والعلامات التجارية، كما وصلت إلى التصفيات النهائية في مسابقة ملكة جمال عارضات الأزياء فييت سوبر موديل 2014. وعلى شاشة التلفزيون، ظهرت في مسلسلات درامية مثل "لالي"، واكتسبت شهرة واسعة من خلال برنامج الواقع "طماشة غر"، الذي تقدمه قناة ARY Digital.
وأدت علي دور البطولة في أفلام مثل "جليبي" (2015)، و"لقاح الحب" (2021)، وتم تكريمها بالجائزة الوطنية للمرأة القيادية في عام 2023 لمساهماتها في الفنون.

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