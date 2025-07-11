مقطع فيديو لـ نارين بيوتي يقلق الجمهور على صحتها.. نزفت من انفها مرة جديدة

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو لليوتيوبر السورية نارين بيوتي اثار قلق المتابعين على حالتها الصحية.



وفي التفاصيل، واثناء تصويرها مقطع فيديو من اجواء قضائها لشهر العسل مع زوجها رجل الاعمال رامي سامو في اليونان، بدأت تنزف من انفها لتوقف التصوير فجأة.

وقد تم تداول هذا الفيديو على نطاق واسع، حيث عبر كثير من المتابعين عن قلقهم على صحة نارين، خصوصا انها ليست المرة الاولى التي يحصل فيها هكذا امر.

وقد اعاد هذا المشهد الى اذهان الجمهور لحظة تعرض نارين لنزيف ايضاً من انفها في حفل الحنة قبل زفافها.

يشار الى ان نارين كانت فاجأت الجمهور خلال الفترة الماضية بعد أن أعلنت إصابتها بمرض في الدماغ كاشفة التفاصيل في منشور كتبت فيه: "من فترة تعبت حسيت إن صحتي تتراجع، وإنه في شي غلط بجسمي، وخضعت لفحوصات عامة وما كنا نعرف السبب للتعب الجسدي لبين ما قررنا نعمل رنين مغناطيسي للدماغ، واكتشفنا أنه كان في عندي 3 نقط بيضاء على الدماغ بأحجام مختلفة وحاليا رح أخوض رحلة لمدة سنتين لحتى أتابع مع الدكتور لنتأكد أنه ماله مرض مناعي، و انشالله خير".

ولم تتابع نارين بيوتي الجمهور بعدها بتطورات حالتها الصحية، وهو ما أثار مخاوف البعض حول صحتها بعد فيديو نزيف أنفعها في ليلة الحنة.