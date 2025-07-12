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منى الشاذلي تكشف لاول مرة كواليس حلقتها المثيرة للجدل مع مها الصغير
منى الشاذلي تكشف لاول مرة كواليس حلقتها المثيرة للجدل مع مها الصغير
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منى الشاذلي تكشف لاول مرة كواليس حلقتها المثيرة للجدل مع مها الصغير

فن

2025-07-12 | 03:34
منى الشاذلي تكشف لاول مرة كواليس حلقتها المثيرة للجدل مع مها الصغير
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Aljadeed
منى الشاذلي تكشف لاول مرة كواليس حلقتها المثيرة للجدل مع مها الصغير

كشفت الاعلامية المصرية منى الشاذلي لأول مرة كواليس حلقتها مع الاعلامية المصرية مها الصغير والي عرضت ضمن برنامج "معكم" واثارت جدلا واسعا بسبب اتهام الصغير بسرقة لوحات فنية لفنانين عالميين.

وخلال حلقة جديدة من البرنامج الذي تقدمه الشاذلي على قناة ONE، قالت في البداية إن مجلس تحرير برنامجها اجتمع لمناقشة الأزمة التي حدثت بسبب انتحال مها الصغير لوحات فنية ليست من إبداعها، خلال استضافتها في حلقة من البرنامج، وقرر المجلس عدم توجيه إساءات للضيفة رغم ما حدث.
واضافت:"معرفش إزاي شخصية عامة انتحلت لوحات مش لوحاتها، وبعد الحلقة أصحاب الأعمال الأصليين بعتوا بشكل لا يدع مجال للشك، وفي نفس اليوم تم توضيح إن هذه اللوحات إبداعات فلان وفلان، وكان يهمنا الجمهور، وإننا تقول اللبس اللي حصل عند البعض ده توضيحه".
وتابعت: "هي غلطت مفيش كلام، لكن كنا نقدر نركب الموجة ونشتمها زي باقي الناس، بس إحنا سألنا نفسنا: هنستفيد إيه لما نقطع فيها والعالم كله بيقطع فيها؟ صحيح كنا متضايقين جدًا منها، لكن لازم نكون منصفين".
كما ردت الشاذلي على الانتقادات التي وجهت لها ولفريق البرنامج، قائلة:"الشخصية العامة أو المشهورة لما تتكلم في جوانب شخصية مش المفروض التحقق منها قبلا، إلا إذا كان فيها مغالطات تاريخية أو نص ديني، فيما عدا ذلك القصة على مسئوليته".
وأضافت: "حد مستضيف نجم تمثيل بيقول أنا بحب النحت، وجاب صور منحوتاته، مش دور البرنامج يتحقق هي بتاعته ولا لأ، لأن الشخصية العامة في حد أدنى من المصداقية".
واكملت:"عندنا 3 أنواع من المصادر: الأول، المصدر المسؤول، وده كلامه بيتاخد زي ما هو. الثاني، لو مخترع أو باحث، لازم نتأكد إن الكلام حقيقي، وده دورنا، أما النوع التالت، لو حد مشهور أو شخصية عامة وبيتكلم في جوانب شخصية، فالمحتوى بيكون على مسؤوليته".
 

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