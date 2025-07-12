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خالد الذهبي يوجه رسالة مؤثرة لـ والدته اصالة ويشيد بزوجها فائق حسن
خالد الذهبي يوجه رسالة مؤثرة لـ والدته اصالة ويشيد بزوجها فائق حسن
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خالد الذهبي يوجه رسالة مؤثرة لـ والدته اصالة ويشيد بزوجها فائق حسن

فن

2025-07-12 | 04:01
خالد الذهبي يوجه رسالة مؤثرة لـ والدته اصالة ويشيد بزوجها فائق حسن
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Aljadeed
خالد الذهبي يوجه رسالة مؤثرة لـ والدته اصالة ويشيد بزوجها فائق حسن

وجه خالد الذهبي ابن الفنانة السورية اصالة من زوجها الأول ايمن الذهبي رسالة مؤثرة لها عقب طرح ألبومها الجديد "ضريبة البعد".

نشر خالد على صفحته الخاصة عبر "إنستغرام"، بوستر الألبوم الجديد وكتب: هذا الألبوم وُلد من الحب، وصُنع بالحب، ومشاركته تجسيد للحب... هذه هي الطريقة المثالية لوصف كل ما تفعلينه، لأن الحب هو جوهر كل ما أنت عليه، وكل ما تقدمينه لنا.
وأضاف:"أعلم أنني تأخرت، وآسف لذلك. لكن من الصعب أحيانًا أن أصف بالكلمات كل ما أشعر به تجاهك. وسط ضغوط الحياة، والخسائر، والتغيرات، كنتِ دائمًا الثبات وسط العاصفة".
وتابع:"كانت هناك ليالٍ طويلة أقضيها في العمل، أكون مرهقًا تمامًا. أضع سماعاتي، أشغل صوتك، فأشعر بأنني أُولد من جديد. أغانيك كانت الضوء في عتمتي، والدافع لأستمر".
وأكمل:"أنتِ كل شيء بالنسبة لي. كما أقول دومًا، أنتِ توأمي، مرآتي، ونصفي الأفضل. لم أعرف في حياتي من يحب ويهتم ويعطي كما تفعلين".
واضاف خالد في تعليقه:"حبك ليس لي وحدي، بل يصل إلى عائلتك وكل من حولك. يلامس قلوب الملايين. وهذا الألبوم، في نظري، ليس فقط أجمل ما قدمتِه، بل أعظم ما سمعته في حياتي".
وحرص خالد على الاشادة بدور زوج والدته الشاعر العراقي فائق حسن، حيث قال:"فائق، أخي الكبير، من أروع البشر الذين عرفتهم. طريقتك في حب أمي ورعايتها تُظهر كم أنت رجل نبيل. شكرًا لأنك لم تُطفئ نورها، بل زدتَه إشراقًا".
كما وجّه تحية خاصة لفريق العمل، وكتب: وطبعًا أنوسي، بحبك من قلبي. إخلاصك، رؤيتك، وتفانيك في هذا الألبوم مصدر فخر لي. لا يمكن أن أكون أكثر امتنانًا.
واختتم رسالته لوالدته بالقول: بحبك يا صولا... وآمل أن أكون فخرًا لك، كما أنتِ فخر لي.

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