زينة مكي تكشف سرا لأول مرة عن شخصية باسل خياط: راقص محترف

وفي مقابلة لها ضمن برنامج "صباح الخير يا عرب" أشارت مكي إلى أن مشهد الرقصة الذي ظهر في الحلقة الخامسة من مسلسل "آسر" الذي يشاركان في بطولته حالياً لم يكن مخططًا له، بل تم تنفيذه بشكل عفوي، ليتبيّن من خلاله أن باسل خياط يمتلك مهارة في الرقص، واصفة إياه بـ"الراقص المحترف".
وقالت:"تفاجأت إنه باسل راقص محترف وأنا بيّن إني مبهورة ومستحية وعم حاول حافظ عالشخصية رغم إني اتفركشت بالفستان.. ضحكنا كتير وكفّينا المشهد سوا".
ونشرت زينة المقطع عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، ليحقق تفاعلاً واسعاً بين الجمهور الذي أشاد بعفويتها وصراحتها، معتبراً أن هذا المشهد تحديداً أضاف أجواء رومانسية شبيهة ببدايات روميو وجولييت، وكان سبباً في جذبه لمتابعة العمل.
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A post shared by صباح الخير يا عرب (@sabahelkheiryaarab)
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