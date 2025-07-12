زينة مكي تكشف سرا لأول مرة عن شخصية باسل خياط: راقص محترف

وفي مقابلة لها ضمن برنامج " يا عرب" أشارت مكي إلى أن الرقصة الذي ظهر في الحلقة الخامسة من مسلسل "آسر" الذي يشاركان في بطولته حالياً لم يكن مخططًا له، بل تم تنفيذه بشكل عفوي، ليتبيّن من خلاله أن يمتلك مهارة في الرقص، واصفة إياه بـ"الراقص المحترف".

وقالت:"تفاجأت إنه راقص محترف وأنا بيّن إني مبهورة ومستحية وعم حاول حافظ عالشخصية رغم إني اتفركشت بالفستان.. ضحكنا كتير وكفّينا المشهد سوا".

ونشرت زينة المقطع عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، ليحقق تفاعلاً واسعاً بين الجمهور الذي أشاد بعفويتها وصراحتها، معتبراً أن هذا المشهد تحديداً أضاف أجواء رومانسية شبيهة ببدايات روميو وجولييت، وكان سبباً في جذبه لمتابعة العمل.