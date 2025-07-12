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اجر نجوى كرم الذي وصف بـ&quot;الخرافي&quot; في مهرجان قرطاج يثير موجة جدل واسعة
اجر نجوى كرم الذي وصف بـ"الخرافي" في مهرجان قرطاج يثير موجة جدل واسعة
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اجر نجوى كرم الذي وصف بـ"الخرافي" في مهرجان قرطاج يثير موجة جدل واسعة

فن

2025-07-12 | 11:32
اجر نجوى كرم الذي وصف بـ"الخرافي" في مهرجان قرطاج يثير موجة جدل واسعة
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Aljadeed
اجر نجوى كرم الذي وصف بـ"الخرافي" في مهرجان قرطاج يثير موجة جدل واسعة

تصدر خلال الساعات الماضية اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم محركات البحث والترند وحديث المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تداول اخبار عن تلقيها اجراً مرتفعا جداً لقاء حفلها ضمن مهرجان قرطاج في تونس، والذي الذي تنطلق فعالياته في تونس في الفترة من 19 يوليو الحالي حتى 21 أغسطس المقبل.

وقيل أن كرم سوف تتقاضى مبلغ 120 ألف دولار، نظير الحفل الذي تحييه في 9 أغسطس ضمن فعاليات المهرجان.
هذا الرقم دفع بالمتابعين الى وصفه بـ "الخرافي" نتيجة محدودية ميزانية المهرجان الذي يراهن على العراقة والمكانة الرائدة والتاريخ، وليس الإغراءات المادية، وتكاد تنحصر أجوره في بضعة آلاف من الدولارات، وفق تعبير هؤلاء. 
وبعد الضجة التي اثيرت حول هذا الموضوع، خرجت مسؤولة المهرجان السيدة هند المقراني عن صمتها وعلقت على الموضوع.
وفي مقابلة لها مع et بالعربي، نفت المقرني الأرقام المتداولة عن أجور مثل فنجوى كرم، وأكدت احترام سرية العقود والتزامات قانونية تمنع الإفصاح عن التفاصيل المالية.
 
 

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