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رابعة الزيات تحرج راغدة شلهوب بسؤالها والأخيرة ترفض الاجابة .. وهذا ما قالته عن السيدة فيروز
رابعة الزيات تحرج راغدة شلهوب بسؤالها والأخيرة ترفض الاجابة .. وهذا ما قالته عن السيدة فيروز
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رابعة الزيات تحرج راغدة شلهوب بسؤالها والأخيرة ترفض الاجابة .. وهذا ما قالته عن السيدة فيروز

فن

2025-07-12 | 13:55
رابعة الزيات تحرج راغدة شلهوب بسؤالها والأخيرة ترفض الاجابة .. وهذا ما قالته عن السيدة فيروز
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Aljadeed
رابعة الزيات تحرج راغدة شلهوب بسؤالها والأخيرة ترفض الاجابة .. وهذا ما قالته عن السيدة فيروز

في حلقة نارية وحافلة بالمفاجآت، يطل النجم وديع الشيخ ليفتح النار على من شككوا في مسيرته ويواجه الشائعات التي طالته مؤخراً، لا سيما أخبار إفلاسه، كاشفاً عن خفايا وأسماء أشار إليها بصراحة لافتة: "هالناس منن تمام" و"نحن بزمن المصالح"، ليروي بعدها تفاصيل لم تُروَ من قبل عن بداياته وتاريخه الفني، في ظل وجود "نجوم عاملين حالهم نجوم وهيدول مش ربنا رزقهم"، بحسب تعبيره.

الطابع الترفيهي طغى على فقرة تحدي مميز ومليء بالمواقف المضحكة جمع بين وديع الشيخ، فادي حداد، راغدة شلهوب، ودارين حمزة، حيث تحوّل الجو إلى هستيريا على الهواء بسبب التحديات العفوية والمواقف غير المتوقعة.
لكن الأمور لم تخلُ من التوتر، فرابعة الزيات تضع راغدة شلهوب في موقف محرج بسؤال مباشر على الهواء، لتتجنب راغدة الإجابة بطريقة لافتة، فيما تكشف رأيها عن السيدة فيروز وسلوى خطاب، في لحظة أثارت جدلاً وتعليقات الجمهور.
أما وديع الشيخ، فوجد نفسه في لحظة مربكة حين وُجه له سؤال عن حبيبته المجهولة، ليرد بحزم "ما بعلن اسمها"، ويغوص في تفاصيل عاطفية مباشرة على الهواء، موجهاً لها رسالة خاصة أثارت اهتمام المشاهدين.
وفي جانب آخر من اللقاء، تحدث وديع الشيخ عن علاقته بطليقته بتصريح قوي: "ما بجيب سيرتها لا بالمنيح ولا بالعاطل"، متسائلاً عن منطق الصداقة بعد الطلاق قائلاً: "في واحد ممكن يحضر عرس مرته؟"، قبل أن يتحدث بصراحة عن الخيانة وجرائم القتل قائلاً: "أنا ضد قـ ـتل النفس والله لا يجرب حدا"، وسط نقاش حاد وعالي السقف شارك فيه دارين حمزة، راغدة شلهوب وفادي حداد، حول سؤال جريء: "مين بخون أكتر؟".
أما النجمة دارين حمزة، ففتحت قلبها للحديث عن ردود الفعل حول مسلسلها المثير للجدل "أوتيل بيروت"، وتحدثت بتأثر عن ذهابها إلى العمرة التي وصفتها بـ"هدية روحية لنفسي"، في لحظة مختلفة ومؤثرة من الحلقة.
الفن لم يغب عن النقاش، حيث أعلن وديع الشيخ بثقة "أنا فنياً عملت مدرسة"، موجهاً رسالة قاسية لوسام حنا بقوله: "مني قاري حدا لدق بابه"، فيما أثنى المخرج فادي حداد على موهبة الشامي معتبراً أنه "عنده موهبة ومستقبل حلو"، ليختتم وديع الشيخ برسالة مؤثرة من النجم فضل شاكر قائلاً: "عيب عليكن تحكوا هيك عليه".

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