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باسم ياخور يعتذر من الشعب السوري :أنا لم أكن مسؤولا في النظام
باسم ياخور يعتذر من الشعب السوري :أنا لم أكن مسؤولا في النظام
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باسم ياخور يعتذر من الشعب السوري :أنا لم أكن مسؤولا في النظام

فن

2025-07-13 | 04:01
باسم ياخور يعتذر من الشعب السوري :أنا لم أكن مسؤولا في النظام
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Aljadeed
باسم ياخور يعتذر من الشعب السوري :أنا لم أكن مسؤولا في النظام

تصدر الممثل السوري باسم ياخور حديث المتابعين خلال الساعات الماضية وذلك بعد تقديمه اعتذارا للشعب السوري مباشرة على الهواء.

وفي التفاصيل، واثناء حلوله ضيفا على برنامج "قابل للجدل" على شاشة العربية، قال: "كل انسان جرحته بكلامي أو بتصريحي أنا اعتذر منه، لكن عدم المؤاخذة أنا لم أكن مسؤولا في النظام ولم أكن أعمل أي شكل من أشكال البزنس مع النظام ولم يكن لي أي منصب وأنا رجل عايش خارج البلد منذ سنوات طويلة جدا".
وتابع ياخور قائلا: "لم يربطني أي شيء في النظام السابق سوى ما قلته وهي وجهات نظر، واليوم أنا أقول إذا جرحت أي إنسان بوجهات نظري هذه وأي انسان مجروح من وجهات نظري أنا وجهت له هذه الرسالة مثل ما طلب الأستاذ مازن"، ويقصد هنا مقدم البرنامج.

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