باسم ياخور يعتذر من الشعب السوري :أنا لم أكن مسؤولا في النظام

تصدر الممثل السوري حديث المتابعين خلال الساعات الماضية وذلك بعد تقديمه اعتذارا للشعب السوري مباشرة على .

وفي التفاصيل، واثناء حلوله ضيفا على برنامج "قابل للجدل" على شاشة ، قال: "كل انسان جرحته بكلامي أو بتصريحي أنا اعتذر منه، لكن عدم المؤاخذة أنا لم أكن مسؤولا في النظام ولم أكن أعمل أي شكل من أشكال البزنس مع النظام ولم يكن لي أي منصب وأنا رجل عايش خارج البلد منذ سنوات طويلة جدا".

وتابع ياخور قائلا: "لم يربطني أي شيء في النظام السابق سوى ما قلته وهي وجهات نظر، واليوم أنا أقول إذا جرحت أي إنسان بوجهات نظري هذه وأي انسان مجروح من وجهات نظري أنا وجهت له هذه مثل ما طلب الأستاذ مازن"، ويقصد هنا مقدم البرنامج.