نيكولا معوض يهاجم المهللين لعودة فضل شاكر ويتراجع "وسط وابل من الشتائم"!

اثار الممثل اللبناني نيكولا معوض جدلا واسعا بعد شنه هجوماً حاداً على المهللين لعودة الفنان اللبناني فضل شاكر الى الساحة الفنية.



وكتب نيكولا في ستوري حسابه عبر انستغرام قائلا:"الفرصة التانية" بتنعطي لشخص تحاكم وتحاسب وتاب.. مش لـ "شخص" رفع سلاح بوج جيش بلدو وجاهر بـ "إرهابيتو" وتطرفو".

واضاف:"بأي بلد ، يلي متلو بيكون مكبوب بالحبس، مش عم بينزل ألبومات".

وختم بالقول:"عيب بقى استحوا".

ولاحقا، قام نيكولا بحذف هذا الكلام، مشيرا الى انه وسط تلقيه الكثير من التعليقات المسيئة والجارحة، تواصلت معه صحافية يحترمها ويقدّر موضوعيتها، نقلت له وجود اختلاف في الأحداث التي يعرفها هو عما جرى فعلياً، مما دفعه للاعتراف بضرورة تصفية المعلومات في قبل تصديقها.

وقال:"ما بدي ادّعي اني بعرف شو صار عالمزبوط، وما بعرف مين بيعرف شو صار عالمزبوط، بس اللي بعرفوا هو انه لو في 1% يكون اللي كان واصلني غلط بعتذر، لأنو لا ربي ولا ضميري رح يرضين اللي قلتو".