شيرين عبد الوهاب تستقر في لبنان وتدخل مرحلة استشفاء نفسي وفني

قررت الفنانة المصرية الاستقرار في خلال الفترة الحالية، وذلك من اجل الخضوع لعلاج نفسي وفني.



وبحسب موقع "القاهرة 24"، فإن الفنانة قررت الاستقرار في خلال الفترة الصيفية؛ وذلك لأسباب صحية وفنية تتعلق بوضعها الحالي.

وقال مصدر مقرب من الفنانة شيرين لـ القاهرة 24، إنها مرت بظروف نفسية صعبة عقب حفلها الأخير في مهرجان ، بعد تعرضها لانتقادات بسبب اعتمادها على تقنية البلاي باك خلال الغناء، رغم مشاركتها في الحفل وهي تعاني من وعكة صحية، حيث أكد الفريق الطبي المرافق لها ضرورة الاعتذار، لكنها أصرت على إحياء الحفل احتراما لجمهورها.

وأضاف المصدر: في ظل هذه الظروف اختارت شيرين الابتعاد مؤقتا عن الأضواء، وقررت التوجه إلى لبنان لقضاء فترة من الراحة، ومراجعة خطواتها المقبلة على المستوى الفني والشخصي، إلى جانب البدء في ألبومها الجديد.