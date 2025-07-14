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نادين الراسي تنشر تسجيلات صوتية بينها وبين شقيق طليقها جيسكار ابي نادر: حرام التشويه
نادين الراسي تنشر تسجيلات صوتية بينها وبين شقيق طليقها جيسكار ابي نادر: حرام التشويه
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نادين الراسي تنشر تسجيلات صوتية بينها وبين شقيق طليقها جيسكار ابي نادر: حرام التشويه

فن

2025-07-14 | 05:40
نادين الراسي تنشر تسجيلات صوتية بينها وبين شقيق طليقها جيسكار ابي نادر: حرام التشويه
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Aljadeed
نادين الراسي تنشر تسجيلات صوتية بينها وبين شقيق طليقها جيسكار ابي نادر: حرام التشويه

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي يوم امس فيديو تضمن تسجيلات صوتية بينها وبين طوني شقيق طليقها الممثل اللبناني جيسكار ابي نادر.

وتضمن الفيديو محادثات واتساب وتسجيلات صوتية مطولة بينها وبين طوني فيما خص حضانة ولديها.
وارفقت نادين الفيديو بتعليق:"سنة ال ٢٠١٨... هَيدا اللي كان عم بيصير فيّي وولادي جوّا بالتحقيق وأخو طوني الكبير الوسيط للحل وليك ملّا حَلّ حضانة ولادي... امضي وتنازلي عن الحضانة والنفقة بتصيري آدميّة".
وتابعت: "قبلت بكلّ شي كِرمال ولادي إنّما إتخلّى عن الحضانة ؟!!!... بموت وما بِتخلّى عن حَضانة أطفالي تحت أيّ ضغط وهَيك صار و ما مضيت عالإتّفاق واتّكَلت عالقضاء لأنّو قرّرت ما خلّيه بقا يبتزّني".
وأضافت: "بما إنّو معي الحضانة بقرار من القاضي رين مطر من يوم ما طلّقت فا قلت أكيد أكيد رَح ينصفني الأحداث واتّكلت عألله وعالقضاء... وراحوا ولادي منّي بعد كم يوم لأنّي ما قبلت بالإتّفاقيّة وحتّى القاضية ما عانالها موضوع الإبتزاز" .
وختمت متوجهةً بالحديث إلى طوني: "سامِحني طوني وكان ممكن أصبر العمر كِلّو، بسّ الموضوع ألله ما بيقبل إسكُت عَنّو بقا... وكرمال ولادي وحالتُن النفسيّة بعدين، حَرام التشويه هالقدّenough ."

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